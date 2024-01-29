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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۳

رشیدی:

طرح شفافیت قوای سه‌گانه به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد

طرح شفافیت قوای سه‌گانه به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: به زودی طرح شفافیت قوای سه‌گانه برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی، با اشاره به رفع مجدد ایرادات شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سه گانه، گفت: همان طور که به مردم قول داده بودیم، طرح شفافیت قوای سه گانه بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تصویب شد.

وی متذکر شد: طرح شفافیت قوای‌گانه از دو سال قبل در دستور کار مجلس یازدهم بود، اما حدود یک سال و نیم در رفت و برگشت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بود تا اینکه در نهایت روز گذشته مجدداً ایرادات شورای نگهبان رفع شد و این طرح به زودی برای اجرا ابلاغ می‌شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما قول داده بودیم که شفاف باشیم و پای قول‌مان هم ماندیم؛ البته ما در مجلس قبل از تصویب نهایی طرح شفافیت، آرای خود را به صورت داوطلبانه اعلام می‌کردیم به طوری که مردم می‌توانستند از چند ماه قبل آرای ما در مجلس شورای اسلامی را در سایت رسمی مجلس مشاهده کنند.

رشیدی تاکید کرد: طرح شفافیت جزو وعده‌های نمایندگان مجلس یازدهم بود که به لطف خداوند به وعده خودمان عمل کردیم. امیدواریم که در آینده مجلس دوازدهم شفاف‌تر از مجلس یازدهم باشد.

کد مطلب 6007597
زهرا علیدادی

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