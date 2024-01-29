۶۴۳پلاک زمین رایگان به متقاضیان اصفهانی قانون جوانی جمعیت اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاری‌قرآن اظهار داشت: با تلاش و پیگیری‌هایی که انجام شد اراضی مورد نیاز برای تأمین مسکن تعدادی از متقاضیان حائز شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و چهار فرزند زیر ۲۰ سال موضوع‌بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به آنان تخصیص یافت.

وی افزود: بر این اساس مطابق با برنامه ریزی‌هایی که انجام شد مراسم قرعه کشی اختصاص زمین به متقاضیان دارای شرایط در تعدادی از شهرستان‌های استان از تاریخ ۱۳ دی‌ماه لغایت پنج بهمن ماه سال جاری، در بازه زمانی میلاد با سعادت حضرت زهرا (س) تا میلاد فرخنده حضرت علی (ع) برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه در مجموع در این ایام، ۶۴۳ پلاک زمین به متقاضیان اعطا شد، گفت: در این راستا ۵۶۶ پلاک زمین به متقاضیان داری شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ۷۷ پلاک زمین به متقاضیان دارای شرایط قانون چهار فرزند زیر ۲۰ سال تخصیص پیدا کرد.

وی افزود: این اراضی در شهرستان‌ها و شهرهای شهرضا، نائین، کاشان، نطنز، ورزنه، تودشک، کوهپایه و محمدآباد اعطا شد.

قاری قرآن خاطرنشان کرد: مطابق با آئین نامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) متولد شده باشند، در صورت واجد شرایط بودن زمین یا واحد مسکونی تعلق می‌گیرد.

وی افزود: بر این اساس متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام در این طرح به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان عنوان کرد: بر اساس بند ح تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی موظف است به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانوارهای دارای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال اختصاص دهد.