بازنشستگان مراقب کلاهبرداران باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: به تازگی افراد سودجو از طریق تماس تلفنی با بازنشستگان و وظیفهبگیران این صندوق یا ارسال پیامک به آنها بابت ارائه برخی خدمات مثل بیمه مکمل درمان از بازنشستگان مبالغی درخواست میکنند.
برای برقراری و استفاده از طرحهای مختلف بیمهای و غیر بیمهای هیچ گونه وجه نقدی از بازنشستگان متقاضی دریافت نمیشود و تمامی این نوع خدمات در درگاه خدمات الکترونیک این صندوق به نشانی https://eservices.cspf.ir قابل دسترس است؛ ضمن اینکه هزینه مربوط به طرحها و خدمات بازنشستگی در حقوق ماهانه افراد محاسبه و از حقوق آنها کسر میشود.
با عنایت به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری بابت هیچیک از خدمات و طرحهای خود (اعم از بیمهای یا غیر بیمهای) وجهی از طریق تماس تلفنی یا مراجعه حضوری اشخاص مطالبه نمیکند، از بازنشستگان درخواست میشود برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری در این رابطه، به چنین تماسها و مراجعاتی توجهی نکرده و هیچ مبلغی به صورت نقدی یا در وجه کارت اشخاص یا شرکتها و مؤسسات مختلف پرداخت نکنند.
صندوق بازنشستگی کشوری پیش از این نیز در اطلاعیههایی اعلام کرده بود که هرگونه اطلاع رسانی جدید از طرحها و خدمات این صندوق صرفاً از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی cspf.ir انجام میشود.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه ثبت نام و استفاده از طرحهای صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً از طریق مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی و به صورت غیرحضوری امکان پذیر است، توصیه اکید میشود که بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری مشخصات بانکی خود را به هیچ عنوان در اختیار افراد غیر قرار ندهند.
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