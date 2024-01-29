به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۹ بهمن) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یک نعمت بزرگ الهی است و این انقلاب به یک نقطه عطف در تاریخ تبدیل شد و همه اندیشمندان در سراسر جهان را به فکر فرو برد که چگونه یک شخصیت روحانی به پشتوانه مردمی توانست بر یک رژیم مستظهر به حمایت مستکبران، غلبه کند. انقلاب اسلامی ما یک روح جدیدی بر جهان دمید و در میان خواص و عوام، فهم عمیق‌تری را نسبت به مفهوم امامت و امت ایجاد کرد.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: مردم ما بحق پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب ایستادگی کرده‌اند و این امر، وظیفه ما مسؤولان و کارگزاران را مضاعف می‌کند؛ همانطور که مردم پای انقلاب ایستاده‌اند ما هم باید پای مردم بایستیم و برای رفع مسایل و مشکلات آنان، اقدامات مجدانه انجام دهیم و درصدد رفع القائات و شبهاتی برآییم که شیطان‌صفتان می‌آفرینند.

رییس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در ماه پرفضیلت رجب و در پیش بودن دو ماه بزرگ شعبان و رمضان گفت: ما مسؤولان در این سه ماهِ پر خیر و برکت، باید بیش از پیش به وظایف و مسؤوللیت‌های‌مان و کمبودهایی که داریم توجه کنیم و از این بستر گسترده شده برای خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به مردم استفاده کنیم.

رییس عدلیه در همین راستا به کلیه مقامات و مسؤوللان قضایی دستور داد: در تمامی ایام سال، بخصوص به مناسبت ایام و اعیاد پیش‌رو، هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حاضر شوید و از نزدیک و بدون‌واسطه، مسایل و مشکلات مردم را استماع کنید و در حد توان و مقدورات قانونی، در راستای رفع این مسایل و مشکلات اقدام کنید؛ حضور مسؤولان قضایی در مساجد و در میان اجتماعات مردمی نباید کمرنگ شود؛ حاضر شدن مسؤولان قضایی در «مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه»، امر مطلوب و لازمی است، اما کافی نیست و باید هم در این مرکز بیشتر حاضر شوید و هم هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حضور یابید تا مستقیم با مردم ارتباط بگیرید؛ همچنین این آمادگی در «مرکز ارتباطات مردمی» وجود دارد که شما مسؤوللان قضایی حتی در روزهای تعطیل برای رسیدگی به مشکلات مردم و مراجعه کنندگان، در آن مرکز حاضر شوید.

قاضی‌القضات در ادامه، از تلاش‌ها و پیگیری‌های «مرکز توسعه حل اختلاف»، «ستاد دیه» و «سازمان زندان‌ها» برای فراهم‌آوری زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) قدردانی به عمل آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به سفر هفته گذشته هیأت عالی قضایی به استان بوشهر و دستاوردهای این سفر گفت: در سفر مردادماه ۱۴۰۱ به بوشهر که سفری رسمی محسوب نمی‌شد، تمهیداتی برای بهبود وضعیت انبارهای اموال تملیکی و بنادر استان بوشهر اتخاذ شد که در نتیجه اجرای این تمهیدات، وضعیت انبارهای مزبور، بهبود محسوس و چشمگیری داشتند و این امر در جریان سفر هفته گذشته ما به بوشهر، به وضوح مشهود بود؛ البته در این فقره، هنوز به وضعیت ایده‌آل نرسیده‌ایم. ما تاکید داریم که اقدامات و تحولات صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت انبارهای گمرکات، بنادر، اموال تملیکی و اموال توقیفی، به هیچ وجه نباید کمرنگ شود و باید این مسیر تا حصول مطلوب‌ترین نتیجه و استیفای کامل حقوق عمومی طی شود.

رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مسأله اسناد مالکیت اراضی و املاک، که بخش قابل توجهی از مردم عسلویه با آن مواجه بودند و در جریان سفر اخیر به استان بوشهر و شهرستان عسلویه، این مشکل در ۴ شهر و ۱۰ روستای عسلویه مرتفع شد، گفت: مساله اسناد مالکیت مردم، مسأله مهمی است و باید تدبیر عاجلی برای آن اتخاذ کرد؛ چنانچه لازم است در این مقوله باید همکاری بیشتری با دولت و مجلس داشت. مردم بسیاری از نقاط کشور در ارتباط با اسناد مالکیت خود، گرفتاری‌ها و مشکلاتی دارند؛ به این صورت که سالیان سال است که زمینی را در تصرف دارند و در آن ساخت‌وساز کرده‌اند، اما هنوز سند مالکیت آن را ندارند؛ این موضوع می‌تواند برای آن‌ها گرفتاری‌هایی را ایجاد کند و آن‌ها را از مزایایی محروم سازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مسایل زیست‌محیطی که در استان بوشهر و منطقه عسلویه وجود دارد، گفت: از منطقه کنگان تا عسلویه، بیش از ۱۰۰ مشعل وجود دارد که توسط آنها، فلرسوزی می‌شود که علاوه بر اتلاف سرمایه، گاز و دود متصاعد شده از مشعل‌ها، آسیب‌های محیط زیستی در پی دارد. از سویی دیگر، دستگاه‌های آلاینده در عسلویه که باید طبق قانون عوارض آلایندگی را پرداخت کنند، به سبب وجود اختلافات با «محیط زیست» و «استاندارد» از این کار سرباز می‌زدند که ما تاکید کردیم فعلاً در حد همان میزانی که اختلافی وجود ندارد، عوارض آلایندگی پرداخت شود و این عوارض در همان محل خودش صرف شود و در جای دیگری هزینه نشود.

وی تاکید کرد: مشکلات زیست محیطی در مناطقی نظیر عسلویه که قطب انرژی کشور است را باید با کمک دولت و مجلس حل کنیم؛ باید توجه داشت که هم پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و واحدهای تولیدیِ این قبیل مناطق اهمیت دارد و هم حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق عمومی مردم در این مناطق، حایز اهمیت است.

رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مساله ته‌لنجی‌ها در استان بوشهر گفت: یکی از مشکلات در استان بوشهر، مساله ته‌لنجی‌هاست؛ برخی کالاهای ته‌لنجی که با مجوز وارد شهرها می‌شوند به سبب عدم برخورداری از شناسه، ممکن است به عنوان کالای قاچاق شناسایی و توقیف شوند؛ در این زمینه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند تا مردم بوشهر نیز که اقتصادشان با دریا گره خورده متضرر نشوند؛ البته حتماً ممکن است کسانی بخواهند از این وضعیت سوءاستفاده کنند و کالای قاچاق وارد کنند که باید این مقوله نیز مورد توجه قرار گیرد.

رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره به مشکلاتی که واحدهای قضایی استان بوشهر از حیث محدودیت‌های مکانی و امکاناتی دارند، گفت: برای تجهیز امکانات و بکارگیری نیروی قضایی و اداری و بهبود وضعیت ابنیه و ساختمان‌های مراکز و مراجع قضایی استان بوشهر باید اقدام عاجلی با کمک مسؤوللان استانی صورت گیرد. از میزان اعتبار اختصاص یافته در جریان سفر استانی هیأت عالی قضایی به استان بوشهر در سال ۹۸، از بخش مربوط به ردیف بودجه استانی، حتی یک ریال نیز برای تجهیز واحدهای قضایی پرداخت نشده بود و حتی پرداخت از حساب خاص هم برای این منظور، پیگیری نشده بود؛ اینگونه موضوعات باید مستمراً و فوراً مورد پیگیری قرار گیرند؛ ما باید به تمام وعده‌هایی که در جریان این سفرهای استانی به مردم می‌دهیم، جامه عمل بپوشانیم؛ در همین راستا رییس حوزه ریاست قوه قضاییه، مصوبات سفرهای استانی را در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغ کند و «معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی» نیز با جدیت پیگیر عملیاتی شدن این مصوبات باشد.