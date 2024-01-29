به گزارش خبرنگار مهر، حسین عالم بخش بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی گروههای نمایشی کانونهای مساجد استان کردستان در سنندج اظهار کرد: ارتقای سطح اندیشه اصلیترین وظیفه هنرهای نمایشی است و اگر میخواهیم اندیشه دینی و اسلامی بین نوجوانان و جوانان گسترش یابد، باید از تواناییهای هنر نمایش بهره بگیریم.
وی با اشاره به زاویه نگاه هنرمند به مسائل گفت: هنرمند باید از زاویهای نگاه کند که هیچکس تاکنون نگاه نکرده و ناگفتههایی را بازآفرینی کند تا بتواند یک اثر فاخر را رقم بزنند.
مشاور امور هنری رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی برمردمی شدن تئاتر افزود: تئاتر مسجدی و تقویت و توسعه آن میتواند به عنوان احیاگر هنر در مساجد، نقش بسیار مهمی در مردمی سازی هنر تئاتر و نمایش داشته باشد.
عالمبخش با بیان اینکه تئاتر مسجدی یکی از مهمترین عوامل هویت بخشی به هنر نمایش است، بیان کرد: اصلیترین وظیفه نمایش، ارتقا سطح اندیشه است و برای گسترش اندیشه دینی و اسلامی بین نوجوانان و جوانان باید از تواناییهای هنر نمایش استفاده کنیم که انتظار میرود هنرمندان کانونهای فرهنگی مساجد با استفاده از این نمایشنامهها بتوانند کارهای ماندگاری ارائه کنند.
وی خواستار احیا کارکردهای هنری مساجد و پیوند دوباره مسجد و تئاتر شد و اعلام کرد: معتقدیم که میتوان با استفاده از پتانسیل و ظرفیت موجود در کانونهای فرهنگی هنری مساجد در شهرها و روستاهای کشور کارهایی را انجام داد که باعث ارتقا سطح اندیشه همه افراد جامعه باشد.
مشاور امور هنری رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور اضافه کرد: برگزاری کارگاه آموزشی «مدرسه تئاتر شبستان» و جشنواره ملی «تئاتر شبستان» در کشف استعدادهای هنری بچههای مسجد، و توانمندسازی آنها برای تولید محتواهای مناسب با ارزشهای انقلابی و تربیتی نقش مهمی داشته و آثار رسیده به این جشنواره نیز گواه این مطلب است.
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