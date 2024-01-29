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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۸

رییس مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی خبرداد؛

مه گرفتگی و کاهش دید افقی در برخی محورهای خراسان رضوی

مه گرفتگی و کاهش دید افقی در برخی محورهای خراسان رضوی

مشهد- رییس مرکز مدیریت راه‌های خراسان رضوی از وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی رانندگان از اوایل بامداد سه شنبه دهم دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی با بیان آخرین وضعیت جاده‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به بررسی سامانه‌های هواشناسی از اوایل بامداد روز سه شنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۲ احتمال وقوع پدیده مه و کاهش دید افقی در محورهای مشهد - باغچه، مشهد - کلات، باغچه - تربت حیدریه، سنگ بست - فریمان و کلات - درگز پیش بینی می‌شود، لذا جهت جلوگیری از حوادث احتمالی تمهیدات لازم صورت گیرد.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی افزود: همچنین بارش باران در محور باغچه - نیشابور (دو راهی باغچه و شریف آباد)، مه گرفتگی در محورهای مشهد- نیشابور، مشهد - فریمان، تربت جام - صالح آباد، سرخس - مشهد (مزداوند)، مشهد - کلات (گردنه گوجگی) و پایانه مرزی باجگیران هم اکنون گزارش شده است.

کد مطلب 6008454

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