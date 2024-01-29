اشتباه در تشخیص پهپادهای مهاجم وخودی،باعث گمراهی پدافند آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی «وال استریت‌ ژورنال» امروز دوشنبه با انتشار گزارشی به افشای جزئیات بیشتری از حمله پهپادی شب گذشته به پایگاه نظامی آمریکا در مرز اردن با سوریه اشاره کرد.

این رسانه آمریکایی در این خصوص نوشت: مقامات آمریکایی روز دوشنبه گفتند که ارتش ایالات متحده نتوانست از حمله مرگبار به نیروهای خود در اردن جلوگیری کند؛ زیرا این پهپاد هم‌زمان با بازگشت یک پهپاد آمریکایی به منطقه، به پایگاه مذکور نزدیک شد.

به گزارش وال استریت ژورنال، مقامات آمریکایی گفتند که هنگام بازگشت پهپاد آمریکایی در مورد اینکه هواپیمای بدون سرنشین دیگر، خودی بود یا نه، سردرگمی در پایگاه وجود داشت و لذا این موضوع موجب سردرگمی مسؤولان این پایگاه در شناسایی پهپاد مهاجم شد.

در ادامه گزارش این روزنامه آمده است که با این حال، یک مقام دفاعی آمریکا گفت که ایالات متحده هنوز مدرکی پیدا نکرده است که نشان دهد ایران این حمله را هدایت کرده است.

سی ان ان شب گذشته با انتشار خبری فوری به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده بود که بر اثر وقوع حمله پهپادی به پایگاه نظامیان این کشور در اردن، ۳ نظامی کشته شدند.

در این حادثه ۲۵ نظامی این کشور نیز زخمی شدند.

مقامات آمریکایی به سی ان ان گفتند که این نخستین بار پس از آغاز جنگ غزه است که نظامیان آمریکایی بر اثر شلیک آتش دشمن در غرب آسیا کشته می‌شوند.

حادثه در «برج ۲۲» در اردن نزدیک مرز با سوریه رخ داد.