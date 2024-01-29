قدرشناسی و محبت مردم کردستان مثال زدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان شامگاه دوشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در کردستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: استان کردستان به واسطه خاطرات زیادی که از مردم و رزمندگان، جانبازان و همرزمانم دارم یادآور دو دهه خاطر است.

فرمانده کل انتظامی کشور افزود: در دیداری که محضر رهبرمعظم انقلاب شرف یاب شدم، با ارائه برنامه تدوین شده، مقرر شد که نهضت خانه سازمانی برای کارکنان انتظامی کشور به تعداد ۱۰۰ هزار واحد مسکن ظرف ۲ تا ۳ سال اجرایی شود که در این راستا استان کردستان نیز از جمله استان‌هایی است که در این برنامه ویژه در نظر گرفته شده است.

سردار رادان بیان کرد: ارزیابی که از عملکرد انتظامی و مرزبانی استان در حیطه‌های مختلف از جمله حوزه اجتماعی، پیشگیری و مأموریت‌های محوله صورت گرفته است، خوب و رضایت‌بخش است که نشان از مدیریت مطلوب فرمانده انتظامی و مرزبانی در این استان است.

فرمانده کل انتظامی کشور خاطر نشان کرد: امروزه خوشبختانه دعای حضرت امام (ره) در حق دستگاه انتظامی مستجاب است و دفتر و کتاب شهادت برای مشتاقان در انتظامی کشور باز است؛ امروزه همکارانمان با جان و دل امنیت مردم را تأمین می‌کنند.

وی بیان داشت: در حادثه تروریستی کرمان، یکی از افسرانمان بعد از زخمی شدن که وضعیت مناسبی نداشت با رضایت خانواده اعضای بدنش به بیماران اهدا شد، یعنی در واقع جانش را برای امنیت مردم داد و اعضای بدنش را برای ادامه حیات بیماران هدیه کرد.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: خدا را شاکریم که در انتظامی نیروهایی با چنین روحیاتی داریم و انتظار می‌رود که ما را در رسیدن به اهداف دعا خیر کنید تا عاقبتمان ختم به شهادت شود.