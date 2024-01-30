۱٠٠ طرح آبرسانی در استان محقق شد/ اجرای ۷٠٠ برنامه طی دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برومند زاده ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: طی دهه فجر امسال پروژههای عمرانی متعددی با محوریت سپاه فتح استان افتتاح خواهند شد.
برومند زاده با اشاره به فعال سازی ستاد بزرگداشت دهه فجر در سپاه فتح استان گفت: بیش از ۷٠٠ ریز برنامه در قالب ۱۰۰ عنوان برای دهه فجر امسال هدف گذاری شده است.
معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان از اعزام کاروانهای راهیان پیشرفت خبر داد و اظهار کرد: اردوهای جهادی با محوریت پوشش مناطق کمتر برخوردار در این دهه دیده شده است.
برومند زاده به نواخته شدن زنگ پیروزی انقلاب اسلامی در مدارس اشاره کرد و عنوان داشت: برگزاری جشنهای مختلف، تولید محتواهای فرهنگی با محوریت جهاد تبیین و خدمات نظام، برگزاری رویداد فرهنگی رسانهای ایران قوی و نمایشگاه فرهنگی از برنامههای سپاه فرد در دهه فجر خواهد بود.
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