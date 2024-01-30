به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس فرانس پرس، کشاورزان و رانندگان ماشین آلات و دستگاه‌های کشاورزی در بلژیک هم پس از اعتراض همتایان خود در کشورهای اروپایی از قبیل رومانی، هلند، آلمان و فرانسه امروز سه شنبه به جمع معترضان علیه سیاست‌های جدید کشاورزی اتحادیه اروپا پیوستند.

بر اساس اعلام این رسانه، کشاورزان عصبانی از افزایش هزینه‌ها، سیاست‌های زیست محیطی اتحادیه اروپا و برنامه واردات مواد غذایی ارزان قیمت از اوکراین تصمیم گرفته اند راه‌ های منتهی به بندر «کانتینری زیبروگ» (به عنوان دومین بندر مهم بلژیک) را به نشانه اعتراض مسدود کنند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که راه بندان در خیابان ها نیز قرار است تا عصر روز چهارشنبه هفته جاری ادامه داشته باشد.

سخنگوی اداره بندر «کانتینری زیبروگ» در واکنش به این اقدام کشاورزان اعلام کرد که قادر به ارزیابی میزان اختلال حاصل از این اقدام نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر دی کرو نخست وزیر بلژیک قرار است با هدف ارائه وعده‌هایی برای بررسی اعتراضات با انجمن های کشاورزان دیدار کند.

یکی از انسدادها نزدیک مرز هلند در بزرگراه ای ۱۹ امروز رخ داد.

دیروز دوشنبه هم کشاورزان معترض بلژیکی بزرگراه‌ها را در جنوب این کشور مسدود کردند و تراکتورها را نزدیک پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل پارک کردند.