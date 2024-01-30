به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مسلم شجاعی، درباره دستاورد نشستی که با هدف هماهنگی و بررسی برنامههای کلان استان یزد در طول یک سال آتی ویژه انتخاب به عنوان پایتخت گردشگری ACD با حضور نمایندگان و مشاوران استانداری، اداره کل استان، دفتر روابط بینالملل وزارتخانه و وزارت امور خارجه تشکیل شد، گفت: در تابستان سال جاری موضوع معرفی شهر یزد به عنوان کاندیدای پایتخت گردشگری کشورهای عضو ACD از سوی معاونت گردشگری مطرح شد و متعاقب آن تدوین پرونده فارسی و انگلیسی از سوی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان انجام گرفت.
سرپرست دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه همکاری وزارت امورخارجه، دفتر نمایندگی یزد و کلیه دستاندرکاران حوزه گردشگری در سطح استان و ستاد در این زمینه قابل تقدیر است، افزود: با توجه به اینکه ۳۵ کشور آسیایی از جمله روسیه، ژاپن، چین، مالزی، عمان و قطر عضو مجمع گفتگوی همکاریهای آسیا هستند از این رو برخورداری شهر یزد از حمایتهای تبلیغاتی ACD به منظور ترغیب سفر به کشورمان و به ویژه یزد، فرصت مغتنمی است که باید از همه فرصتهای موجود در طول سال ۲۰۲۴ با تدبیر، برنامهریزی و اقدامات بینالمللی بهرهمند شد.
وی با بیان اینکه در پی انتخاب شهر یزد، میزبانی جمهوری اسلامی ایران از اجلاس بینالمللی گردشگری در مجمع گفتوگوی همکاریهای آسیا نیز در سال ۱۴۰۳ مهیا شده است، افزود: تدوین کلیات و برنامهریزی برای برگزاری و اجرای رویداد مذکور، تشکیل جلسات شورای سیاستگذاری استانی و نیز اقدام جدی به منظور تجمیع ظرفیتهای گردشگری استان یزد به منظور تأمین زیرساختها، تشدید نظارت بر تأسیسات گردشگری و نیز رفع چالشهای فرابخشی استانی به همراه صدور احکام مسئولین کمیتههای شورای انتخاب پایتخت گردشگری شهر یزد در ACD از جمله اقداماتی بوده است که از سوی مدیران ارشد این استان در حال انجام و به ثمر نشستن است.
شجاعی ادامه داد: طراحی نشان، تارنما و هویتسازی رویداد و نیز تلاش برای دریافت سهم اطلاعرسانی در رسانه و فضای مجازی از جمله سایر اقداماتی بوده است که در دستور کار استان یزد قرار گرفته است.
سرپرست دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی تاکید کرد: با توجه به اینکه نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته تهران که از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۶ بهمن ماه جاری در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار میشود، از این رو در تلاشیم تا با دعوت از دبیر کل ACD در پایتخت، اعلام رسمی انتخاب شهر یزد به عنوان پایتخت گردشگری ACD با اعطای لوح مربوطه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران توسط او انجام شود.
شجاعی تاکید کرد: انتظار داریم تا اداره کل استان یزد در نمایشگاههای خارجی گردشگری کشورهای عضو ACD حضور و مشارکت فعال داشته باشد.
همچنین مقرر شد عنوان و جدول زمانی کلان برنامهها نهایی و دعوتنامههای مدنظر برای نشستهای وزرای گردشگری، کنفرانسها، همایشهای مرتبط، نشستهای تخصصی بخش خصوصی و دولتی و رویدادهای مختلف تهیه و ارسال شود.
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