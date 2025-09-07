  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۷

معرفی تبریز به عنوان نامزد دریافت عنوان «پایتخت گردشگری D۸»

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی گفت: تبریز با اخذ بالاترین امتیاز در معیارهای مدنظر، از طرف ایران به عنوان نامزد دریافت عنوان پایتخت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی ۸ کشور در حال توسعه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، مسلم شجاعی گفت: سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (D۸)، فراخوان انتخاب پایتخت گردشگری را در تیرماه سال‌جاری برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران ارسال کرد.

وی افزود: موضوع انتخاب پایتخت از دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با نگاه مشارکت آفرینی و عدالت در اطلاع‌رسانی به ۳۱ اداره‌کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان اعلام شد.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی افزود: استان‌های کشور تا اول شهریور ماه فرصت داشتند یکی از شهرهای استان را با ارائه پروپوزال جامع و کامل همراه با ویدئو معرفی آن شهر به دفتر بازاریابی معاونت گردشگری اعلام کنند.

وی ادامه داد: این شهرها بر اساس شاخص‌های اعلام شده از سوی دبیرخانه D۸ در کمیته بررسی و ارزیابی در دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گفته شجاعی شاخص‌های اعلام شده از دبیرخانه D۸ عبارتند از زیرساخت‌های پایداری، حفظ میراث فرهنگی، نوآوری و فناوری، ایمنی و امنیت گردشگران، ترویج و بازاریابی تعامل بین‌فرهنگی، اثرات شهری و تأثیرات فرهنگی-اجتماعی.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی یادآور شد: پس از ارزیابی شهرهای معرفی شده از سوی ادارات کل استان‌ها با توجه به شاخص‌های گفته شده شهر تبریز با بالاترین امتیاز به عنوان نامزد انتخاب دریافت عنوان پایتخت گردشگری D۸ در سال ۲۰۲۶ به دبیرخانه سازمان معرفی شد.

شجاعی خاطرنشان کرد: نتیجه نهایی انتخاب پایتخت گردشگری D۸ در رقابت با نامزدهای سایر کشورهای عضو از سوی دبیرخانه سازمان دی هشت معرفی خواهد شد.

گفتنی است؛ این سازمان دارای هشت عضو شامل کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است.

