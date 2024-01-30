به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی عصر سه‌شنبه در نشست اعضا و عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات در نیر، اظهار کرد: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان همزمان با سراسر کشور، ۱۱ اسفند در شهرستان نیر نیز برگزار خواهد شد تا ۱۴ هزار نفر واجد شرایط در این شهرستان بتوانند با حضور در پای صندوق‌های رأی دین خود را به نظام اسلامی ادا کنند.

وی تصریح کرد: این شهرستان در انتخابات دوره قبل مجلس با مشارکت ۶۰ درصدی جز سه شهرستان برتر بوده که توانسته برگ زرینی را به نام خود در ارتقای مشارکت مردم ثبت و ضبط کند.

فرماندار شهرستان نیر گفت: ۶۰ شعبه اخذ رأی در شهرستان نیر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان تدارک دیده شده که ۲۶ شعبه ثابت و ۳۴ شعبه نیز سیار هستند.

حسینی افراد حاضر و دخیل در انتخابات ۱۱ اسفند را ۹۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: این نیروهای عوامل اجرایی سعی می‌کنند تا به برگزاری باشکوه انتخابات کمک کنند.

وی به فعالیت شبکه نظارت نیز اشاره کرد و ادامه داد: ۱۲ نفر به عنوان بازرس، ۱۰ نفر به عنوان اعضای ستاد و هشت نفر به عنوان ضابط قضایی در این حوزه فعالیت خواهند کرد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۲۹۷ نفر اعضای شبکه نظارت شهرستان هستند که در قالب ناظران مسئول و ناظران فنی در صحنه انتخابات حاضر شده و کار نظارت را بر ۶۰ شعبه اخذ رأی انجام می‌دهند.

وی اضافه کرد: ۱۴ هزار نفر در شهرستان نیر واجد شرایط رأِی دادن در ۱۱ اسفند هستند که امیدواریم برگزاری با شکوه انتخابات عزت و عظمت ملت ایران را به همراه داشته باشد.

فرماندار شهرستان نیر بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا چهار اصل سلامت، رقابت، مشارکت و امنیت انتخابات را در بالاترین سطح تأمین کرده و فرصت برگزاری انتخاباتی رقابتی و با شکوه را بین کاندیداها فراهم کنیم.