التفات یگانه در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار کرد: مدرسه ارزش‌های انقلاب اسلامی را غنی می‌سازد و بر همین اساس تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در مدارس به ویژه در این ایام مورد تاکید است.

سرپرست آموزش و پرورش تالش با بیان اینکه در چند سال اخیر بیش از ۸۰ مدرسه در تالش نوسازی شده است، گفت: برای ساخت و تجهیز ۳ مدارس در ایام الله دهه فجر بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

وی افزود: مدرسه ۳ کلاسه متوسطه اول شهید «هاشم کونشی» روستای کشلی با اعتبار هزینه شده ۷ میلیارد و ۷۷۹ میلیون تومان، مدرسه ۴ کلاسه خیرساز زنده یاد «ندا آوه» روستای خانقاه با هزینه‌ی ۵ میلیارد و ۹۰۴ میلیون تومان و مدرسه ۶ کلاسه «اقبال لاهوری» با هزینه ۱۲ میلیارد و ۶۸ میلیون تومان در دهه فجر به بهره برداری می رسند.