به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی عصر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار کرد: مردم خط قرمز و رکن هر حرکتی در دولت سیزدهم به شمار می‌روند.

نقدی با بیان اینکه در هفته فجر ۴۳ پروژه عام المنفعه با اعتبار ۱۷۷ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری می‌رسد، اضافه کرد: این برنامه‌ها در راستای امیدآفرینی در بین مردم جامعه اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد بیش از ۳۸ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتباری بیش از ۱۶۵ میلیارد تومان افتتاح می‌شود، افزود: امیدآفرینی، حفظ آرامش روانی و درک واقع بینانه برای مردم و تبیین وضعیت کشور در شرایط امروزی از انتظاراتی است که مدیران همواره به ویژه در هفته فجر باید مد نظر داشته باشند.

فرماندار شفت حضور و شرکت مدیران در برنامه‌های فجر را ضروری دانست و تصریح کرد: در این هفته برنامه‌هایی همچون غبار روبی مزار شهدا، میز خدمت و افتتاح پروژه‌های عمرانی خدماتی و … برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به انتخابات ۱۱ اسفند پیش رو گفت: سلامت، امنیت، رقابت، مشارکت در انتخابات چهار مؤلفه قابل توجه هستند که با رضایت و خرسندی مردم محقق می‌شود.

فرماندار شفت رضایت مندی مردم را وابسته به خدمات صحیح رسانه‌ها دانست و گفت: انتخابات سال ۱۴۰۲ مهمترین اتفاق سال است و در تلاش هستیم بستر مناسبی برای این اتفاق حاصل شود و رسانه‌ها با مدیریت فضای مجازی نقش مهمی در ارتقای سطح مشارکت و حضور را دارند.