به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین محبیان عصر سه‌شنبه در جلسه توجیهی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان بیجار اظهار کرد: تا یکم اسفند ماه امکان تأیید کاندیداهای جدید وجود دارد و بخشی از تبلیغات به صورت محدود در سطح روستاها آغاز شده است.

وی افزود: از اولین سخنرانی رهبر معظم انقلاب به انتخابات بعنوان مهمترین رویداد سیاسی در کشور اشاره شد و در چهار مؤلفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت باید عمل کرد.

وی بیان کرد: در بحث امنیت و سلامت تمام تلاش را داریم تا در این دو مؤلفه به خوبی عمل شود تا رقابتی سالم را داشته باشیم.

وی ادامه داد: کاندیداها در بحث مشارکت در انتخابات نقش مهمی بر عهده دارند و دشمنان تلاش زیادی برای کاهش میزان مشارکت مردم دارند اما با آگاهی و بصیرت مردم در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهند ماند.

فرماندار بیجار اعلام کرد: انتخابات مهمترین عرصه تجلی اراده و حضور مردم است و یکی از بزنگاه‌های مهم در تاریخ ایران اسلامی است.

محبیان ابراز کرد: تخریب و سیاه نمایی یکدیگر در تبلیغات نباید وجود داشته باشد و این یک آسیب مهم محسوب می‌شود و در این زمینه باید دقت کرد و باید انتقادها به صورت سازنده باشد.

وی گفت: سیاه نمایی اهمیت زیادی دارد و اگر بخواهیم خدمات نظام را زیر سوال ببریم و موجب زیر سوال بردن اقدامات گذشته شویم قابل قبول توجیه نیست بلکه باید با بیان دیدگاه‌های خود و راهکارهای مناسب موجب افزایش مشارکت مردم شویم.

فرماندار بیجار با تاکید بر اینکه کاندیداها باید از پرداختن به شعارهای غیر قابل اجرا دوری کنند، گفت: امروزه رسانه و فضای مجازی اهمیت زیادی دارد و هر شعاری که گفته شود در اذهان می‌ماند و در فضای مجازی مطرح می‌شود و لازم است تا شعارها با صداقت بیان شود و به قول‌های خود عمل کنیم.

وی اعلام کرد: کاندیداها باید از دادن قول‌های که قابل اجرا نیست پرهیز کنند.

وی گفت: شکاف قومیتی اهمیت زیادی دارد و این مهم مورد توجه دشمنان است و باید کاندیداها به این مهم توجه کنند و به گونه‌ای رفتار کنند تا مورد تأیید همه مردم باشند.

فرماندار بیجار در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: دستورالعمل تبلیغات نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است و کاندیداها باید این دستورالعمل‌ها را مطالعه کنند.

محبیان خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود شاهد برگزاری انتخاباتی با مشارکت حداکثری مردم باشیم.