افزایش ورزشکاران بیمه شده تا ۴ میلیون نفر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوروزی شامگاه سه شنبه در نشست مشترک با مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل و معاون سیاسی استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه اثرات ورزش در جامعه بسیار فراگیر است، اظهار کرد: پیشگیری و درمان برخی از بیماری های غیر واگیر مانند دیابت، چاقی و....ارتباط مستقیمی با ورزش دارد که در فدراسیون ها پیگیر همگانی کردن ورزش هستیم.

وی خاطرنشان کرد: این فدراسیون در مرحله اول ضامن سلامت تمامی ورزشکاران و دیگر فدراسیون هاست و در وهله بعدی تضمین کننده سلامتی آحاد مردم و جامعه است.

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به اینکه حق بیمه ورزشی در طول سال تنها ۷۰ هزار تومان است، اضافه کرد: با این مبلغ کم اگر ورزشکاری در ورزش حرفه ای خود دچار آسیب دیدگی شود می تواند ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان از خدمات پزشکی بهره برد و این رقم قابل توجهی برای ورزشکار آسیب دیده می باشد.

نوروزی آمار بیمه شدگان ورزشی و ورزشکاران سازمان یافته در سال گذشته را یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام کرد و تصریح کرد: این رقم تا پایان امسال به ۴ میلیون نفر خواهد رسید که در تلاش هستیم در سال های آتی این عدد را به سه برابر افزایش دهیم و این تنها با همگانی کردن ورزش در کشور می تواند اتفاق بیفتد.

وی با تاکید بر اینکه خدمات پزشکی ورزشی در سطح کشور باید به صورت تخصصی و حرفه ای انجام شود، اضافه کرد: از احداث کلینیک تخصصی و حرفه ای در استان اردبیل حمایت خواهیم کرد و در صورت فراهم شدن زیرساخت های اولیه این کلینیک را در استان اردبیل به سرانجام خواهیم رساند.