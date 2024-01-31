به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله ال‌مندوس در پیام ویدئویی در هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم تهران اظهار داشت: از دولت جمهوری اسلامی ایران و از سازمان هواشناسی این کشور برای فراهم کردن بستری عالی برای مقابله با چالش‌های امروزی تغییر اقلیم سپاسگزارم.

وی افزود: این کنفرانس بلافاصله پس از کاپ ۲۸ برگزار می‌شود و فرصت بسیار مغتنمی برای دانشمندان و استعدادهای جوان در خصوص بحث و بررسی چالش‌ها با تمرکز بر توسعه پایدار و ایجاد و برنامه‌ریزی راه‌حل‌های مناسب برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم است.

رئیس سازمان جهانی هواشناسی ادامه داد: با توجه به اهمیت این کنفرانس، همه شرکت کنندگان را ترغیب می‌کنم تا فعالانه مشارکت کرده و در موفقیت کنفرانس سهیم شوند.

رئیس سازمان جهانی هواشناسی گفت: مایلم از نماینده دائم ایران در سازمان جهانی هواشناسی WMO، سحر تاجبخش مسلمان به دلیل مشارکت برجسته و نقش پیشرو ایشان در برگزاری چنین کنفرانس برجسته بین‌المللی تقدیر و تشکر کنم.