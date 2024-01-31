به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حکمی بهروز محمدی مهر را به سِمت ریاست کل دادگستری استان همدان و ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر این استان منصوب کرد.

پیش از این حمیدرضا عدالتخواه ریاست دادگستری استان همدان را برعهده داشت.