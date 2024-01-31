به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در حکمی بهروز محمدی مهر را به سِمت ریاست کل دادگستری استان همدان و ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر این استان منصوب کرد.
پیش از این حمیدرضا عدالتخواه ریاست دادگستری استان همدان را برعهده داشت.
رییس عدلیه در حکمی بهروز محمدی مهر را به ریاست کل دادگستری استان همدان منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در حکمی بهروز محمدی مهر را به سِمت ریاست کل دادگستری استان همدان و ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر این استان منصوب کرد.
پیش از این حمیدرضا عدالتخواه ریاست دادگستری استان همدان را برعهده داشت.
نظر شما