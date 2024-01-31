  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۵۸

با حکم اژه‌ای؛

«بهروز محمدی‌مهر» رییس کل دادگستری استان همدان شد

«بهروز محمدی‌مهر» رییس کل دادگستری استان همدان شد

رییس عدلیه در حکمی بهروز محمدی مهر را به ریاست کل دادگستری استان همدان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حکمی بهروز محمدی مهر را به سِمت ریاست کل دادگستری استان همدان و ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر این استان منصوب کرد.

پیش از این حمیدرضا عدالتخواه ریاست دادگستری استان همدان را برعهده داشت.

کد مطلب 6009877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها