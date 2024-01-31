محمد جوادی نژاد تهیه کننده برنامه «منحصر به فرد» رادیو جوان درباره این برنامه رادیویی به خبرنگار مهر عنوان کرد: در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، شبکه رادیویی جوان با برنامه «منحصر به فرد» در قالب مناظره به تضارب و تبادل آرای طیف های مختلف سیاسی می پردازد و به مصاحبه با مسؤولان کشور، نمایندگان مجلس ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و غیره می‌پردازد.

وی در ادامه درباره جزییات بیشتر برنامه اظهار کرد: این برنامه رادیویی برنامه ای گفت‌وگو محور است و به سیر انتخابات مجلس و همچنین افراد مؤثر و تأثیرگذار در دوره های مختلف مجلس و سیاستمداران می پردازد. همچنین در این برنامه به اهمیت انتخابات مجلس و نقش آن در سرنوشت کشور و تصمیمات کشور پرداخته می شود.

جوادی نژاد به هدف این برنامه رادیویی اشاره کرد و گفت: این برنامه برای انتشار و انعکاس صداهایی از گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف تدارک دیده شده است و هدف از برگزاری این مناظرات در ایام نزدیک به انتخابات، ایجاد فضای باز گفت‌وگوهای داغ و به روز سیاسی است که در آن مهم ترین و اساسی ترین گفت‌وگوها، انتقادات و نیازهای جامعه امروز ایران، شفاف و بی پرده بیان می‌شود.

وی افزود: این برنامه به عنوان پلی برای بیان دیدگاه‌های مختلف و افزایش آگاهی عمومی درباره مسایل سیاسی و اجتماعی، نقش مهمی را ایفا می‌کند و به عنوان فضایی برای مطرح کردن مسایل مختلف به ترویج فرهنگ انتقاد سازنده و شناخت بهتر آسیب ها می‌پردازد.

برنامه «منحصربه فرد» کاری از گروه اندیشه، تاریخ و معارف شبکه رادیویی جوان و به تهیه کنندگی محمد جوادی نژاد و با اجرای محمدجعفر خسروی، شنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۲ از موج fm ردیف ۸۸ مگاهرتز پخش خواهد شد.