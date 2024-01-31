دومین جشنواره تئاتر انقلاب اسلامی هنرستان فرهنگ در «خانواده»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی فرهنگسرای خانواده، دومین جشنواره تئاتر انقلاب اسلامی هنرستان فرهنگ در قالب ساختارهای متنوع و جذاب، دارای موضوع و محتوای مرتبط با انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت مردم فلسطین و شهادت است و تمامی مراحل اجرایی نمایش توسط نوجوانان دانشآموز هنرستان فرهنگ شکل گرفته است.
روز نخست این جشنواره به ترتیب به اجرای نمایشهای «گلدون» به کارگردانی ایمان آشتیانی و امیرعباس حاجی قاسمعلی، «بیراهه» به کارگردانی روحالله طباطبایی و «عاشورای خونین» کاری از «گروه در» اختصاص دارد.
همچنین روز دوم این جشنواره به ترتیب به اجرای نمایش های «صدآفرین» به کارگردانی روحالله طباطبایی، «تنهای تنها» کاری از «گروه شمس» اختصاص دارد.
دومین جشنواره تئاتر انقلاب اسلامی به همت کارگروه های هنرستان فرهنگ و همکاری فرهنگسرای خانواده برگزار میشود و ورود علاقهمندان آزاد و رایگان است.
شهروندان علاقهمند برای حضور و تماشای نمایشهای یادشده میتوانند از ساعت ۹ تا ۱۳ به سالن نمایش فرهنگسرای خانواده به نشانی خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان بیست و یکم، بوستان شفق مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۷۱۷۱۹۵ تماس بگیرند.
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