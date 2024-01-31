بانک اسراییلی: بهبود اقتصاد اسراییل بیش از یک سال زمان نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت که بانک اسراییلی «هبوعلیم» نسبت به خوشبینیها و گزارشهای منتشر شده از سوی برخی گزارشهای اسراییلی هشدار داده و گفت که بهبود کامل اقتصاد اسراییل بعد از جنگ زمانی بیش از یک سال طول میکشد.
این بانک صهیونیستی میافزاید که بهبود سطح تولید در سرزمینهای اشغالی بیش از یک سال زمان نیاز دارد و گزارشهای منتشر شده در خصوص بالا رفتن ارزش واحد پولی اسراییل در نتیجه شاخصهای وال استریت ژورنال و شایعاتی است که در خصوص احتمال مذاکرات برای تبادل اسرای اسراییلی مطرح شده است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً اظهاراتی را در خصوص اقتصاد قدرتمند و با ثبات در سرزمینهای اشغالی مطرح کرده بود، اما آمارهای بانک مرکزی اسراییل نشان دهنده تناقض بین واقعیتهای بازار سرمایه و اظهارات شخصیتهای سیاسی است. در همین رابطه امیر یارون رئیس بانک مرکزی از نخست وزیر خواسته است تا اقداماتی را برای جلوگیری از ورود تلآویو به بحران شدید اقتصادی انجام دهد که از جمله آن افزایش مالیاتها است.
کابینه رژیم صهیونیستی برای مهار هزینههای جنگ در بودجه سال ۲۰۲۴ خود حدود ۱۰ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی خود را اختصاص داده است. این موضوع روزهای سختی را برای اقتصاد اسراییل رقم میزند و تل آویو را نیازمند حمایتهای مالی آمریکا میکند. این در حالی است که آمریکا حدود ۳.۸ میلیارد دلار تسلیحات و مهمات به اسراییل داده است و قرار است ۱۴ میلیارد دلار دیگر نیز به عنوان کمک به اسراییل بپردازد.
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