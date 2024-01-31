کپسول سیگنوس به ایستگاه فضایی بین المللی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، کپسول سیگنوس سوار بر یک موشک فالکون۹ از مقر فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا در ساعت ۱۷:۰۷ دقیقه عصر دیروز به وقت گرینویچ به فضا ارسال شد.

این بیستمین عملیات ارسال محموله با کپسول سیگنوس است. البته اسپیس ایکس در نوزدهمین پرتاب این کپسول مشارکتی نداشت و ابزار رباتیک همراه موشک اطلسV به فضا پرتاب شده بود.

بوستر اول فالکون ۹ طبق برنامه ریزی قبلی به زمین بازگشت و حدود ۸ دقیقه و ۲۰ ثانیه پس از پرتاب در کیپ کاناورال فرود آمد. طبق اطلاعات شرکت این دهمین پرتاب و فرود بوستر مذکور به حساب می آید. در این میان سیگنوس ۱۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه پس از پرتاب از بوستر بالایی فالکون ۹ در مدار پایین زمین از موشک جدا شد. این کپسول حمل بار در مرحله بعد به سمت ایستگاه فضایی بین المللی رفت.

اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود، سیگنوس در ساعت ۹:۲۰ دقیقه صبح پنج شنبه( یکم فوریه) به مقصد می رسد. سیگنوس ۶ ماه به ایستگاه فضایی بین المللی متصل می ماند سپس به سمت زمین فرود می آید تا در اتمسفر آن بسزود.

یکی از محموله های این کپسول «کاوشگر ورود دوباره آزمایشی ۲ کنتاکی»( Kentucky Re-entry Probe Experiment-۲) است که طی فرایند بازگشت به زمین، داده ها را جمع آوری می کند و سنجش هایی انجام می دهد تا سیستم محافظت گرمایشی برای فضاپیماها و محتویات آنها طی فرایند بازگشت دوباره به اتمسفر زمین را فراهم کند.