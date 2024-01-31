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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس:

شهدای امنیت نیریز فردا تشییع می‌شوند

شهدای امنیت نیریز فردا تشییع می‌شوند

شیراز-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس گفت: پیکر مطهر سرهنگ دوم شهید رضا شاهسونی و ستوان دوم شهید علی شاهسونی فردا در شهرستان نی ریز تشییع می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بیانی گفت: پیکر مطهر سرهنگ دوم شهید رضا شاهسونی و ستوان دوم شهید علی شاهسونی فردا پنجشنبه ۱۲ بهمن ساعت ۹ صبح از مقابل ساختمان فرماندهی انتظامی شهرستان نی ریز به سمت گلزار مطهر شهدای مرکزی این شهرستان تشییع و در قطعه شهدای این گلزار شهدا به خاک سپرده می‌شوند و به همین مناسبت مراسم بزرگداشتی نیز عصر فردا ساعت ۱۴ در مصلای نماز جمعه این شهرستان برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید فارس بیان کرد: این شهدای گرانقدر بامداد دیروز سه شنبه ۱۰ بهمن در درگیری با اشرار مسلح در بخش قطرویه شهرستان نی ریز به شهادت رسیدند.

گفتنی است سرهنگ دوم شهید رضا شاهسونی فرزند علی متولد اول فروردین سال ۱۳۶۲ شهرستان نی ریز، متأهل و دارای سه فرزند و ستوان دوم شهید علی شاهسونی فرزند حسین، متولد ۵ دی سال ۱۳۷۲ شهرستان نی ریز نیز متأهل بود که تنها فرزندش تا چند ماه آینده متولد می‌شود.

کد مطلب 6009995

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    نظرات

    • US ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      0 0
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      آخ تاقیامت یتیمی دردبیدرمان یتیمی همنشین شهداوامامحسین باشنندروحشان شادویادشانگرامیباد
    • سیتا RO ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      با اینکه خودم داغ عزیز زیاد دیدم... ولی داغ اینا سنگین تموم میشه

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