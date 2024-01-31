آغاز ثبت نام در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر سلیمان عباسی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: ثبت نام در این جشنواره تا ۲۲ بهمن ماه سالجاری ادامه دارد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: بر این اساس دانشجویان واجد شرایط ایرانی و بین‌المللی می توانند در مهلت مقرر جهت مشاهده و مطالعه آیین نامه و شیوه نامه اجرایی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سالجاری به پرتال اطلاع رسانی جشنواره به آدرس https://portal.saorg.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.