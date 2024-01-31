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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲

معاون دانشگاه خبر داد:

آغاز ثبت نام در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه علمی کاربردی

آغاز ثبت نام در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۱۴۰۲ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر سلیمان عباسی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: ثبت نام در این جشنواره تا ۲۲ بهمن ماه سالجاری ادامه دارد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: بر این اساس دانشجویان واجد شرایط ایرانی و بین‌المللی می توانند در مهلت مقرر جهت مشاهده و مطالعه آیین نامه و شیوه نامه اجرایی جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سالجاری به پرتال اطلاع رسانی جشنواره به آدرس https://portal.saorg.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

کد مطلب 6010020

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