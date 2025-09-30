  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

آغاز فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی

آغاز فراخوان انتخاب دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام و شرکت در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۱۴۰۴ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتحی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: ثبت نام و شرکت در سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد.

فتحی تصریح کرد: براین اساس از همه دانشجویان واجد شرایط ایرانی و بین الملل دانشگاه جامع علمی کاربردی دعوت می شود در مهلت مقرر ضمن مطالعه دقیق آیین نامه و شیوه نامه مربوط، نسبت به ثبت نام و شرکت در جشنواره حداکثر اقدام کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: متقاضیان شرکت در این فرآیند می توانند با مراجعه به پایگاه https://portal.saorg.ir نسبت به ثبت نام در جشنواره اقدام کنند.

کد خبر 6606702
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها