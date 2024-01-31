لوازم خانگی گران نشده است/ عرضه بدون مشکل

اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت عرضه لوازم خانگی از سوی تولیدکننده به نمایندگیهای فروش اظهار کرد: هر ساله در بهمن ماه تمامی تولیدکنندگان باید حقوق به اضافه پاداش و عیدی بدهند بنابراین نیاز به نقدینگی دارند و با توجه به وضعیت بازار، تمام تولیدکنندگان به دنبال نقدینگی هستند از این رو هر نوع کالایی در بازار موجود است و کمبودی در بازار نداریم.
وی افزود: اینکه میگویند تولیدکننده کالا به نمایندگی ارائه نمیدهد فقط شایعهای است تا به طریقی مردم را به سمت فروشگاههای خاصی بکشانند.
این مقام صنفی در مورد قیمتهای لوازم خانگی ادامه داد: قیمتها هیچ تغییری نکرده و مثل سابق است و تا این ساعت خبری از گرانی نداریم.
پازوکی به قدرت پایین خرید مردم اشاره کرد و افزود: به دلیل پایین بودن قدرت خرید، رکود بر بازار حاکم است. فقط در ۱۰ روز گذشته سمینارهای مختلف برای فروش کالا داشتیم تا مشتری به بازار بیاید.
پازوکی به سراهای لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: چگونه میشود یک فروشگاه دار با دو درصد سود کالا را با سختی میفروشد اما در سراهای لوازم خانگی در قبال خرید تلویزیون یا جاروبرقی هدیه میدهند! نمیدانم چه سازوکاری در این مکانها برقرار است.
وی با بیان اینکه باید اصالت به فروشگاههای لوازم خانگی بازگردد، گفت: نباید تبلیغات سو باعث شود مردم کالای قسطی با قیمت نجومی بخرند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در مورد ورود شورای رقابت به ماجرای سراهای لوازم خانگی، تصریح کرد: ما نامههای زیادی به نهادهای مختلفی از جمله دفتر رهبری، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بودیم که در نهایت شورای رقابت وارد این ماجرا شد که امیدواریم به نتیجه برسد.
پازوکی به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم قسطی فروشی رونق گرفته است. کارخانه دار مجاب شده همانطور که به بعضی جاها کالا میفروشند به فروشگاههای خرد هم بفروشند زیرا این اصناف خرد هستند که قلب تپنده بازار محسوب میشوند.
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