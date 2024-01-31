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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵

معاون دانشگاه عنوان کرد:

آموزش در سایه اخلاق رکن اصلی فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران

آموزش در سایه اخلاق رکن اصلی فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با گرامی‌داشت یاد و خاطره زنده یاد استاد پروانه وثوق گفت: آموزش در سایه اخلاق رکن اصلی فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر فهمیه سهیلی پور در اختتامیه جشنواره آموزشی دکتر وثوق و تجلیل از اساتید برتر عرصه آموزش به تشریح فرآیند انتخاب برترین‌های آموزشی پرداخت و گفت: انتظار می‌رود جشنواره وثوق در سال آینده در انتخاب‌ها بسیار دقیق و عمیق تر و پربارتر برگزار شود.

وی با گرامی داشت یاد و خاطره زنده یاد استاد پروانه وثوق بیان کرد: وی به عنوان الگوی اخلاقی و علمی مطرح بوده و این روز متعلق به آموزش است که این مقوله باید رکن اصلی تمام فعالیت‌های دانشگاه شود.

سهیلی پور با توصیف مقام استاد به‌عنوان گل‌های باغ دانش افزود: ما باید قدر آموزش را بیش از گذشته بدانیم و برای آن احترام قائل شویم.

در ادامه دکتر محمد حسین زاده مدیر مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران با تشریح فرایند برگزاری جشنواره آموزشی وثوق از ابتدا تا اختتامیه از توجه ویژه وزیر بهداشت به بخش آموزش قدردانی کرد و گفت: امیدواریم در این دوره با انرژی بیشتر در مسیر اهداف دانشگاه حرکت کنیم.

جشنواره آموزشی دکتر وثوق به منظور ارتقای آموزش و تجلیل و تکریم اعضای هیات علمی دانشگاه در ۹ حیطه فردی و سه حیطه گروهی به صورت سالانه برگزار شد. همچنین امسال حیطه هماتولوژی و انکولوژی به صورت فرادانشگاهی به حیطه‌های جشنواره اضافه شده بود. در حوزه انتخاب اساتید و گروه‌های برگزیده در حیطه‌های فردی و گروهی ۹ استاد و ۴ گروه آموزشی برگزیده شدند.

کد مطلب 6010092

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