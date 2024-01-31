به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر فهمیه سهیلی پور در اختتامیه جشنواره آموزشی دکتر وثوق و تجلیل از اساتید برتر عرصه آموزش به تشریح فرآیند انتخاب برترین‌های آموزشی پرداخت و گفت: انتظار می‌رود جشنواره وثوق در سال آینده در انتخاب‌ها بسیار دقیق و عمیق تر و پربارتر برگزار شود.

وی با گرامی داشت یاد و خاطره زنده یاد استاد پروانه وثوق بیان کرد: وی به عنوان الگوی اخلاقی و علمی مطرح بوده و این روز متعلق به آموزش است که این مقوله باید رکن اصلی تمام فعالیت‌های دانشگاه شود.

سهیلی پور با توصیف مقام استاد به‌عنوان گل‌های باغ دانش افزود: ما باید قدر آموزش را بیش از گذشته بدانیم و برای آن احترام قائل شویم.

در ادامه دکتر محمد حسین زاده مدیر مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران با تشریح فرایند برگزاری جشنواره آموزشی وثوق از ابتدا تا اختتامیه از توجه ویژه وزیر بهداشت به بخش آموزش قدردانی کرد و گفت: امیدواریم در این دوره با انرژی بیشتر در مسیر اهداف دانشگاه حرکت کنیم.

جشنواره آموزشی دکتر وثوق به منظور ارتقای آموزش و تجلیل و تکریم اعضای هیات علمی دانشگاه در ۹ حیطه فردی و سه حیطه گروهی به صورت سالانه برگزار شد. همچنین امسال حیطه هماتولوژی و انکولوژی به صورت فرادانشگاهی به حیطه‌های جشنواره اضافه شده بود. در حوزه انتخاب اساتید و گروه‌های برگزیده در حیطه‌های فردی و گروهی ۹ استاد و ۴ گروه آموزشی برگزیده شدند.