به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانه لاله در راستای رونق بخشی به اقتصاد هنر و تقویت بنیان های هنرمعاصر، در چند سال اخیر با اجرای مستمر چندین دوره «نمایشگاه فروش سالانه آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران» ضمن عرضه آثار هنرمندان شاخص با قیمت‌گذاری‌های ترغیبی، گام‌هایی به فراخور برای تقویت بازار هنر معاصر برداشته است. در این رویداد هنری که با حضور مفاخر و پیشگامان هنر نوگرای ایران برگزارشده نسبت به دوره پیش ارتقای کیفی داشته و بر تعداد مخاطبان آن افزوده شده است.

در «دوازدهمین نمایشگاه آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران» که با کیوریتوری محمدعلی سعیدی و حضور جمعی از هنرمندان روز جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ افتتاح می‌شود، در این نمایشگاه ۲۵۰ اثر نقاشی، نقاشی‌خط، طراحی، مجسمه، عکس، چاپ دستی و … از ۱۰۳ هنرمند با نگاه مدرن و معاصر ارایه گردیده که در یک نگاه می‌توان منتخبی از آثار هنرمندان معاصر را در آن مرور کرد.

هنرمندان حاضر در این رویداد، قیمت‌گذاری آثار گران‌بهای خود را به گونه‌ای ارایه نموده‌اند که از یک‌سو منجر به تقویت ذایقه بصری شهروندان شود و از سوی دیگر، به همگانی کردن هنر معاصر کمک کند. از این‌رو قیمت‌گذاری آثار، به گونه‌ای است که اقشار مختلف جامعه با سطوح درآمدی متفاوت نیز بتوانند از لذت خرید و داشتن آثار هنرمندان شاخص بهره‌مند شوند.

هنرمندان:

سعید آرین، امیر منصور آلمالو، فاطمه ابراهیمی، اکبر احدی، حسین احصایی، فرزاد ادیبی، فاطمه اسدی، محبوبه اسفندیاری، خیراله اصغری، رضا افسری، ناصر اویسی، یاور بالسینی، لیلا بانکی، رضا براتی، رضا بانگیز، فیروزه بختیاری، الهام برادران، اردشیر بروجنی، بهمن بروجنی، کامبیز برنجی، فتانه پیری خواه، ندا پورمند شاهوند، سارا پویان فرد، مظفر تقوی بلسی، سایه ثقفی، بنفشه جهانگیری، مژگان حاجی محمدی، ثنا حسین‌زاده، حمیده حسینی، زهره حسنی، کامبیز حضرت پور، تورج حمیدی، الهام خزایی، مصطفی خزایی، پرستو خوش حساب، منصور خیرخواه، فاطمه دیواندری، شادی داوری، سعید دولتی، فرناز رضایی، بامداد رضوانیان، نیلوفر رهرو، نازنین زادمهر، شهریار زارع، مریم زحمت کش، مرجان زندیه، محمدعلی سعیدی، مریم سلمان، فاطمه سلیمانی، هوشنگ سیحون، سامان شادانلو (ایلخان)، جلال شباهنگی، حسین شاه طاهری، الهام شیروی، مجتبی شعبانی، شادی شاه بختی، پرویز شاپور، بهزاد شیشه‌گران، یوسف شریف کاظمی، سونیا صادقی، علی اکبر صادقی، آیدا صراطی، یعقوب عمامه پیچ، میلاد غلامی، سحر فتح اله‌ئی، بهاره فیروزبخت، امیر شاهرخ فریوسفی، کامبیز قدسی، منصور قندریز، مینا قویدل، مونا قیمی، حسین کاشیان، عباس کیارستمی، کیومرث کیاست، شادان کیوانی، بهروز گتمیری، فاطمه گرامی پور، مارکو گریگوریان، بهروز گلزاری، علی گلباز، معراج گل زاده، آسیه گونه زاده، پژمان متقیان، آنه محمد تاتاری، سعید محجوبی، فرزانه محجوبی، اردشیر محصص، ایراندخت محصص، بهمن محصص، محمد محمدزاده تیتکانلو، مرتضی ممیز، هما منصوری، همایون موسوی، فهیمه مرتضی زاده، بهرام شاه محمودی، علیرضا میرزارضایی، فریبا میریان (رستمی)، مهین منفرد، رضا هدایت، مهیار مهرآذر، مانی مهرزاد، زهرا نجفی، بهداد نجفی اسدالهی، احمد نصرالهی، جواد نوبهار، نیوشا نیوژپور، توفیق نیکخواه بهرامی.

آیین افتتاح نمایشگاه روز جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با حضور هنرمندان و دوستداران هنر در نگارخانه لاله برگزار می‌شود. این نمایشگاه تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ از ساعت ۹ تا ۱۷ و پنج‌شنبه‌ها ساعت ۹ تا ۱۲ به جز روزهای تعطیل دایر خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید و خرید آثار به نگارخانه لاله، واقع در خیابان فاطمی، ضلع شمالی بوستان لاله، روبه‌روی پارکینگ طبقاتی لاله مراجعه کنند.