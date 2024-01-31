جامعه فرهنگیان و دانش آموزان استان سمنان آماده حماسه سازی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم زنگ انقلاب و آغاز جشنهای دهه فجر در مدارس استان سمنان به میزبانی مجموعه آموزشگاهی پیامبر اعظم (ص) سمنان ضمن اشاره به در پیش بودن راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات اسفند ماه، گفت: جامعه فرهنگیان و دانش آموزان سمنان آماده حماسه سازی است.
وی با بیان اینکه حضور حداکثری و مشارکت قوی فرهنگیان و دانش آموزان و خانوادههای آنها در این دو رخداد مهم، بار دیگر به دنیا ثابت میکند که ملت ایران پشتیبان آرمانهایشان هستند، افزود: دانش آموزان چه کسانی که میتوانند راهی دهند و چه کسانی که نمیتوانند در کنار خانواده و معلمان خود پای صندوقهای رأی حضور چشم گیر خواهند داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه تاریخ انقلاب ایران مملو از قلههای ایمان و پیشرفت است و روزبهروز به اوج این قلهها افزوده میشود، تاکید کرد: دو رویداد پیش رو نیز قلههایی از افتخار برای ایران اسلامی خواهند بود.
وزیری خطاب به دانش آموزان و معلمان استان همچنین گفت: ۱۱ اسفند سال جاری عزم خود را جزم کرده و با حضور حداکثری و مشارکت قوی اثبات خواهیم کرد پای نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم.
نظر شما