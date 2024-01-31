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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۳۹

نرخ رشد نقدینگی در ادامه روند نزولی به ۲۵.۲ درصد رسید

نرخ رشد نقدینگی در ادامه روند نزولی به ۲۵.۲ درصد رسید

نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه ۱۳۹۸ محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان دیماه ۱۴۰۲ با ۶.۵ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۸.۲ درصد در دیماه ۱۴۰۱) به ۳۱.۷ درصد کاهش یافت. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل ۵.۲ درصد رشد داشت.

کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال خیر و رسیدن آن به ارقام هدف گذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (۲۵ درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر می‌باشد.

نقدینگی: حجم نقدینگی در پایان دیماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۵۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است.

همچنین لازم به ذکر است رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۲ معادل ۰.۸ درصد بوده است. کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال خیر و رسیدن آن به ارقام هدف گذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (۲۵ درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر می‌باشد.

پایه پولی: پایه پولی در پایان دیماه سال جاری رشدی معادل ۲۰.۲ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان دیماه ۱۴۰۲ با ۶.۵ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۸.۲ درصد در دیماه ۱۴۰۱) به ۳۱.۷ درصد رسید. رشد ماهانه پایه پولی در دی ماه ۱۴۰۲ نیز معادل ۱.۰ درصد بوده است.

لازم به ذکر است خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل با ۵.۲ درصد رشد، این تغییر علاوه بر بهبود ذخایر خارجی بانک مرکزی، سهمی فزاینده معادل ۲.۳ واحد درصد در رشد ۱.۰ درصدی پایه پولی در این ماه داشته است.

نکته قابل توجه تداوم روند نزولی رشد پایه پولی است به طوری که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۱.۷ درصد در دی‌ماه کاهش یافته است.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دیماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۳۱۱ رسید.

نرخ رشد نقدینگی در ادامه روند نزولی به ۲۵.۲ درصد رسید

نرخ رشد نقدینگی در ادامه روند نزولی به ۲۵.۲ درصد رسید

کد مطلب 6010181

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      1 0
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      به جای این حرفها جلوی گران شدن دلار رو بگیرید
      • علی IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
        2 0
        استفاده به موقع از اهرم نرخ بهره و تنظیم نرخ بهره و اعمال تغییرات در نرخ بهره مطابق تحولات پولی داخلی و بین المللی میتواند به حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم و جلوگیری از افزایش نرخ تسعیر ارز کمک کند، البته عوامل تورم زای داخلی مثل کسری بودجه هم نباید باشد تا نرخ ارز رشد نکند و قدرت خرید مردم تضعیف نشه
    • علی IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      2 0
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      در کنار مدیریت نقدینگی بانک مرکزی باید از اهرم بهره هم استفاده کند، نرخ بهره را مطابق تحولات پولی بین المللی و تورم جهانی و تورم داخلی طوری تنظیم کند تا به مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی کمک کند. تمامی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل نیز سریع باید احیا شوند تا با تقویت عرضه کالا به مهار تورم کمک کنن

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