عبدی: راهپیمایی امشب کرمانشاه به نام هشت شهید مدافع امنیت مزین شده است

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یکصد و چهل‌وششمین اجتماع مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: راهپیمایی امشب جمعه دوم مردادماه با نام و یاد هشت شهید مدافع امنیت استان مزین شده و مردم کرمانشاه با حضور پرشور خود، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این اجتماع مردمی در بیست‌ویکمین هفته برگزاری خود، جلوه‌ای از همبستگی، بصیرت و وفاداری مردم استان به ارزش‌های انقلاب اسلامی است، افزود: مراسم امشب علاوه بر تشییع پیکر مطهر شهید امیرمهدی سالمی، به نام هشت شهید مدافع امنیت برگزار می‌شود که یاد، نام و ایثار آنان همواره در حافظه مردم استان ماندگار خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: راهپیمایی امشب به نام شهید قائد سیدعلی حسینی خامنه‌ای، شهید اسد یاری، شهید محمد امیرپور، شهید حمیدرضا شاهنده، شهید فریدون ملکیان، شهید یحیی امیری، شهید تیمور نامی، شهید سیروس کرمی و شهید علیرضا مرادی مزین شده است؛ شهدایی که با ایثار و جانفشانی خود، امنیت و آرامش امروز کشور را رقم زدند.

عبدی خاطرنشان کرد: پاسداشت یاد شهدا، تجلیل از خانواده‌های معظم آنان و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این اجتماعات مردمی است و مردم کرمانشاه همواره نشان داده‌اند که در صیانت از آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی پیشگام هستند.

وی با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در این مراسم، گفت: از عموم مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور کرمانشاه دعوت می‌کنیم با حضور گسترده خود در اجتماع «نحن المنتقمون»، ضمن بدرقه باشکوه پیکر شهید امیرمهدی سالمی، بار دیگر وحدت، انسجام و وفاداری خود به آرمان‌های شهدا، امنیت و عزت ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.