کاهش مجدد نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در چارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای تحقق شعار سال با عنوان "مهار تورم و رشد تولید" مبتنی بر رویکرد سیاست تثبیت اقتصادی، اجرای برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داده است و بر این اساس برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ را تنظیم نموده است.



آخرین آمارهای سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶.۴ درصد در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. حجم نقدینگی نیز در پایان مهر-ماه امسال ۷۱۷۷۹.۴ هزار میلیارد ریال بوده است؛ در هفت ماهه منتهی به مهرماه سال جاری حجم نقدینگی معادل ۱۳.۳ درصد رشد یافته است که این رقم از ابتدای سال همچنان نه تنها در چارچوب هدف گذاری رشد نقدینگی قرار دارد بلکه کمتر از میزان هدف گذاری تعیین شده برای هفت ماهه نخست امسال می‌باشد.

بر اساس این گزارش، نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲.۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل (معادل ۴۲.۰ درصد در شهریورماه ۱۴۰۲) به ۳۹.۶ درصد رسید. پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال جاری رشدی معادل ۱۵.۷ درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد.

ملاحظه می‌شود که رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۳۹.۶ درصد در مهرماه کاهش یافته است و برای نخستین بار بعد از گذشت هشت ماه وارد کانال ۳۰ درصدی شده است.