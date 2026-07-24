انهدام مهمات جنگی در اطراف بهمئی؛ سپاه: مردم نگران صدای انفجار نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سپاه ناحیه بهمئی عصر جمعه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طی ساعات آینده صدای انفجارهایی در حاشیه شهرستان بهمئی به گوش خواهد رسید.

در این اطلاعیه آمده است: این صداها ناشی از عملیات کنترل‌شده و ایمن برای انهدام مهمات عمل‌نکرده به‌جامانده از دوران جنگ است که با هدف پاک‌سازی منطقه از مخاطرات احتمالی انجام می‌شود.

روابط عمومی سپاه ناحیه بهمئی ضمن دعوت از مردم فهیم و شهیدپرور این شهرستان به حفظ آرامش، تأکید کرد: این عملیات کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و تحت کنترل است و شهروندان هیچ‌گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

در پایان این اطلاعیه از مردم خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی در این زمینه توجه نکنند.