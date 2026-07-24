واژگونی پژو پارس در بزرگراه الغدیر اسلامشهر یک کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، کامران خزایی، بعد از ظهر جمعه، از وقوع یک سانحه رانندگی مرگبار در بزرگراه الغدیر خبر داد.

وی که مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسلامشهر است، اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۳:۲۳ روز جمعه در مسیر جنوب به شمال بزرگراه الغدیر، پس از جایگاه سوخت امام رضا (ع)، رخ داد.

خزایی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه، یک دستگاه خودروی پژو پارس به دلیل سرعت غیرمجاز و انحراف از مسیر از کنترل راننده خارج و واژگون شد.

وی ادامه داد: نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شدند و ضمن ایمن‌سازی صحنه، اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی و تأمین ایمنی سایر خودروهای عبوری را انجام دادند.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسلامشهر خاطرنشان کرد: راننده ۲۱ ساله خودرو بر اثر شدت جراحات وارده، پس از انتقال به مرکز درمانی توسط عوامل اورژانس، جان خود را از دست داد.

خزایی با اشاره به حضور عوامل پلیس راهور، اورژانس و نیروی انتظامی در محل حادثه، تصریح کرد: بررسی‌های اولیه، سرعت غیرمجاز و انحراف از مسیر را علت وقوع این سانحه اعلام کرده است.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنند.