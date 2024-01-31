به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی دیشب به مدت ۳ ساعت از بخشهای مختلف «نمایشگاه توانمندیهای تولیدات داخل» که در محل حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شده است، بازدید کرد.
در این نمایشگاه که با محوریت زنجیره تأمین تولید برپا شده است، شرکتهای دانشبنیان در بخشهای «انرژی»، «صنعت نفت و پتروشیمی»، «صنایع خودروسازی»، «معدن و صنایع معدنی و فلزی»، «ارتباطات و فناوری اطلاعات و ساخت ماهواره»، «صنایع غذایی و کشاورزی»، «تجهیزات پزشکی»، «صنایع دستی»، «حمل و نقل هوایی، دریایی، ریلی و زمینی»، «صنایع نساجی»، «مسکن» و «لوازم خانگی» آخرین دستاوردها و تولیدات خود را به نمایش گذاشتهاند. در جریان بازدید رئیس جمهور از این نمایشگاه، فعالان و شرکتهای دانشبنیان ضمن ارائه توضیحات لازم درباره محصولات تولیدی و تشریح فعالیتهای خود، مشکلاتشان در مسیر تولید را نیز با رئیس جمهور در میان گذاشتند.
ارائه دستاوردها در بخشهای صنایع بستهبندی، تولید خوراک آبزیان، مدیریت آبیاری و آبیاری هوشمند، تولید نهال و دانههای زراعی، آبخیزداری، محصولات باغی، گیاهان دارویی، پرورش ماهی و زنجیره تولید مرغ و گوشت، نیز از دیگر بخشهای این نمایشگاه بود که رئیس جمهور در بازدید سه ساعته خود با فعالیت و توانمندیهای آنها آشنا شد.
نمایش تجهیزات کاملاً ایرانی اتاق عمل، از بخشهای قابل توجه این نمایشگاه بود. مشابه این تجهیزات را پیشتر رئیس جمهور به منظور معرفی توانمندی علمی جوانان ایرانی به جهان در برخی سفرهای خارجی با خود همراه کرده بود که مورد توجه و تحسین محافل علمی آن کشورها قرار گرفته بود.
رئیس جمهور در این بازدید سه ساعته همچنین از بخشهای مربوط به ارائه توانمندیها و دستاوردهای شرکتهای مرتبط با ساخت ماهواره، فعالیتهای صنعت هواپیمایی و حمل و نقل، توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان در طراحی و ساخت تجهیزات صنایع حفاری چاههای نفت و صنعت پتروشیمی و کاتالیستها، دستاوردهای شرکتهای دانشبنیانِ فعال در حوزه برق و نیروگاه، صنعت آب و اقتصاد دریامحور، تولیدات شرکتهای فعال در ساخت خودروها و موتورسیکلتهای برقی و شارژرهای آنها و موتورهای بهینهسازی شده خودرو با مصرف پایین و توانمندی ساخت خانه تمام ایرانی با محصولاتی کاملاً ایرانی نیز بازدید کرد.
در حاشیه بازدید رئیس جمهور از این نمایشگاه، برنامهریزیهای انجام شده شرکتهای بزرگ صنعتی برای دانشبنیان شدن و ارتقا کیفی خود و همچنین فعالیت و مسائل و مشکلات شرکتهای دانشبنیان در بخشهای مختلف تشریح شد و رئیسی ضمن قدردانی از تلاشهای صورت گرفته دستوراتی برای رفع مشکلات و تسهیل و تسریع در روند فعالیت این شرکتها صادر کرد.
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