آزادی زندانیان غیرعمد به دست دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر رحمانی، مدیر ستاد مردمی دیه استان تهران گفت: در ادامه پویش مدارس برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد، دبیران و دانش‌آموزان یک دبیرستان ۱۲۰ میلیون تومان اهدا کردند.

رحمانی ادامه داد: دانش‌آموزان به صورت اهدای قلک یا واریز به حساب ستاد دیه استان تهران در این پویش شرکت داشتند و مابقی بدهی این افراد نیز توسط نیکوکاران استان فراهم شد.

وی ادامه داد: با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال، روند کمک‌های نیکوکاران سیر صعودی دارد تا هیچ زندانی نیازمند واجد شرایط در زندان نماند.

رحمانی افزود:: دانش‌آموزان دبیرستانی مدرسه دیگر نیز با اهدای یکصد میلیون تومان موجبات آزادی چهار نفر سرپرست خانوار را فراهم کردند.

طبق این خبر، خیرین و نیکوکارانی که قصد کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را دارند همواره می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۵۹۱۶ در این امر خیر سهیم باشند.

همچنین در صورت تمایل ضمن مراجعه حضوری به ستاد دیه استان تهران واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، اعرابی ۵، پلاک ۱۹، طبقه اول، شماره تلفن ۸۸۸۶۱۹۹۲ با نحوه ارسال کمک‌های مالی و آزادی زندانیان استان آشنا شوند.