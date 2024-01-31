به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قاسم پور رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو به روش بیهوشی از شهروندان در محدوده خیابان بروجردی تهران پیگیری موضوع سریعاً به صورت ویژه در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۵۹ بی‌سیم قرار گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه ابراز داشت: سارق تحت عنوان مسافر با استفاده از مواد خوراکی آبمیوه اقدام به بیهوش کردن سوژه‌ها و سپس سرقت خودرو و اموال آنها می‌کردند.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در نهایت ۱۰ بهمن ماه مأمورین با بررسی تصاویر ثبت شده در دوربین‌های مدار بسته محل سرقت هویت متهم را شناسایی و در گشت زنی‌های هدفمند متهم را در حال تردد با خودرو ۴۰۵ سرقتی مشاهده و طی یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری متهم شدند.

سرهنگ قاسم پور در ادامه با بیان اینکه متهم ۱۳ سال در زندان بوده است، گفت: وی به ۱۰ فقره سرقت به روش بیهوشی اعتراف کرد و همچنین از متهم یک دستگاه خودرو نیسان باری سرقتی هم نیز کشف شد.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت در پایان افزود: پرونده متهم به همراه شاکیان تحویل مراجع قضائی شدند.