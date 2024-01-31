انتشار فراخوان دومین جشنواره کتابخوان و رسانه

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان دومین دوره جشنواره کتاب‌خوان و رسانه، با رویکردهای سه‌گانه تمرکز بر «کتابخانه عمومی» و «کتاب‌خوانی»، توجه به «رسانه‌های نوین» و قالب‌های متنوع و شرکت «کتاب‌خوانان» در جشنواره توسط اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منتشر شد.

معرفی هر چه بیشتر هویت و خدمات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از قاب رسانه؛ افزایش کمی و کیفی آثار مرتبط با کتابخانه عمومی در رسانه‌؛ ایجاد زمینه توجه مردم به نقش کتابخانه به عنوان «پایگاه فرهنگی- اجتماعی» در توسعه فرهنگ عمومی؛ توجه به «استعداد و خلاقیت» در ترویج فرهنگ خواندن؛ توسعه «گفت‌وگوهای عمومی و نخبگانی» درباره کتابخانه عمومی برای درک بهتر جایگاه و نقش آن؛ تجلیل از نقش رسانه در توجه عمومی به «جایگاه اجتماعی کتابدار» از اهداف این جشنواره است.

این دوره از جشنواره در با محوریت موضوعی از جمله کتابخانه عمومی، کتابدار و کتابداری، ترویج فرهنگ خواندن، کتاب‌خوانی و کتاب‌خوانان، کتابخانه عمومی و خانواده، خیّرین و مسئولیت اجتماعی، کتابخانه سیّار و عدالت فرهنگی، کتابخانه عمومی و فضای مجازی، کتابخانه عمومی و کودکان و نوجوانان، کتابخانه عمومی به مثابه پایگاه فرهنگی-اجتماعی از موضوعات این دوره از جشنواره کتاب‌خوان و رسانه خواهد بود.

آثار ارسالی به جشنواره کتاب‌خوان و رسانه در سه حوزه «رسانه‌های اجتماعی»، «رادیو و تلویزیون» و «خبرگزاری‌ها و مطبوعات» تقسیم‌بندی می‌شود.

در حوزه رسانه‌های اجتماعی شامل شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های کاربرمحور، پادکست‌ها، ویکی‌ها و بلاگ‌ها سه محور عکس و گرافیک (گزارش تصویری، اینفوگرافیک، پوستر، کاریکاتور، طرح گرافیکی، تک‌عکس، عکس‌نوشت و…)، چندرسانه‌ای (پادکست، گفتگو و میزگرد زنده، موشن‌گرافی، ولاگری، پویانمایی و...) و متن (کوتاه‌نوشت، یادداشت، وبلاگ و...) تعریف شده است.

در حوزه رادیو و تلویزیون (شامل شبکه‌های بین‌المللی، ملی و استانی صدا و سیما، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی اینترنتی و سرویس‌های ویدئوی درخواستی (VOD))، ۷ محور گزارش خبری، برنامه ترکیبی، گفتگو و میزگرد، مستند، داستانی و نمایشی، پویانمایی و عروسکی و مواد تبلیغی (تیزر، وله، نماهنگ و…) تعریف شده است. محتواهای تولید شده در این حوزه صوت و تصویر خواهد بود.

در حوزه خبرگزاری‌ها و مطبوعات (شامل خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری، روزنامه‌ها و نشریات) ۱۱ محور گزارش، خبر، تیتر، یادداشت، مقاله، گفتگو و میزگرد، روایت، داستان کوتاه در قالب متن و چندرسانه‌ای، عکس (گزارش تصویری، تک‌عکس و…) و گرافیک (اینفوگرافیک، پوستر، کاریکاتور و...) در قالب صوت و تصویر، تعریف شده است.

علاقه مندان برای شرکت در این رویداد می توانند آثار خود را در بازه زمانی ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ به دبیرخانه جشنواره کتاب‌خوان و رسانه ارسال کنند و از هر فرد در هر محور حداکثر ۳ اثر پذیرفته خواهد شد. ملاک مالکیت اثر، نام درج‌شده در رسانه یا گواهی رسانه و مبنای تاریخ انتشار اثر، تاریخ درج‌شده در زمان انتشار اثر، تاریخ پخش یا تاریخ ثبت‌شده در رسانه‌های اجتماعی است.

تمامی مراحل داوری به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. آثار ارسالی ابتدا توسط گروهی از صاحب‌نظران حوزه رسانه انتخاب و به مرحله داوری می‌رسد. هر اثر حداقل توسط دو داور ارزیابی می‌شود و امتیاز هر اثر، میانگین نمره ارزیابی دو داور خواهد بود.

ارتباط آشکار موضوعی؛ تازگی، جذابیت و دربرگیریِ موضوع؛ نوآوری در ارائه؛ استفاده از زبان و ادبیات ساده، درست و فراگیر؛ کیفیت هنری و زیبایی‌شناسی و برخورداری از همه عناصر و اجزای یک نوشته یا تولید رسانه‌ای، از معیارهای عمومی در داوری آثار خواهد بود.

در هر رشته به فرد «برگزیده»، لوح تقدیر، تندیس و جایزه نقدی و به اثر «شایسته تقدیر» در هر رشته، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا می‌شود.