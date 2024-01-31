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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۲

سرهنگ قاسم طرهانی اعلام کرد؛

کشف پارچه قاچاق به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان توسط پلیس ری

کشف پارچه قاچاق به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان توسط پلیس ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف مقادیر زیادی پارچه قاچاق به ارزش حدودی ۵۰ میلیارد تومان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز این فرماندهی در هفته‌های اخیر با رصد هوشمندانه و کسب خبری مبنی دپوی کالاهای قاچاق در یک انبار در محدوده باقرشهر، مطلع و شناسایی محل دپوی این کالاها در دستور کار قرار دادند.

او تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق به شناسایی محل دقیق دپوی کالاهای قاچاق شدند.

این مقام انتظامی در ادامه گفت: روز گذشته پس از هماهنگی‌های قضائی تیمی از مأموران، عملیات خود را اجرایی کرده و با حضور در محل و در بررسی‌های بیشتر از این مکان تعداد ۱۰۶۶۰ طاقه پارچه به صورت قاچاق، فاقد مدارک و مستندات قانونی را کشف و توقیف کردند.

سرهنگ طرهانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام داشتند، تصریح کرد: در این رابطه ۸ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان افزود: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرایم دیگری نیز در سطح جامعه می‌شود و بر همین اساس تشدید اقدامات مقابله‌ای در این حوزه همواره یکی از اولویت‌های پلیس به شمار می‌رود.

کد مطلب 6010372

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