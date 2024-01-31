کشف پارچه قاچاق به ارزش حدود ۵۰ میلیارد تومان توسط پلیس ری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: مأمورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز این فرماندهی در هفته‌های اخیر با رصد هوشمندانه و کسب خبری مبنی دپوی کالاهای قاچاق در یک انبار در محدوده باقرشهر، مطلع و شناسایی محل دپوی این کالاها در دستور کار قرار دادند.

او تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق به شناسایی محل دقیق دپوی کالاهای قاچاق شدند.

این مقام انتظامی در ادامه گفت: روز گذشته پس از هماهنگی‌های قضائی تیمی از مأموران، عملیات خود را اجرایی کرده و با حضور در محل و در بررسی‌های بیشتر از این مکان تعداد ۱۰۶۶۰ طاقه پارچه به صورت قاچاق، فاقد مدارک و مستندات قانونی را کشف و توقیف کردند.

سرهنگ طرهانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام داشتند، تصریح کرد: در این رابطه ۸ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان افزود: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرایم دیگری نیز در سطح جامعه می‌شود و بر همین اساس تشدید اقدامات مقابله‌ای در این حوزه همواره یکی از اولویت‌های پلیس به شمار می‌رود.