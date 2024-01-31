به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت و بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سهم بانک تجارت از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی‌ماه، در بخش برات اسنادی نسبت به مدت مشابه با حدود سه درصد افزایش به ۲۱.۲۶ درصد از بازار شبکه بانکی کشور ارتقا یافت تا در این حوزه رتبه نخست را در شبکه بانکی کشور به دست آورد.

علاوه بر این بانک تجارت به‌عنوان حامی صنایع تولیدی کشور همچون سال‌های گذشته حمایت‌های گسترده‌ای را از فعالان این عرصه به عمل آورده که حاصل آن در حوزه صدور حواله‌های ارزی افزایش سهم بیش از ۲.۵ درصدی و دستیابی به سهم ۱۷.۵۵ درصدی از بازار شبکه بانکی کشور در این زمینه بود تا در این حوزه هم رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.

با این حساب، بانک تجارت در ۱۰ ماهه نخست سال جاری توانست، با سهم ۱۷.۵۹ درصدی از مجموع فعالیت‌های ارزی بابت واردات کالا و خدمات به کشور، تجربه قرار گرفتن در جایگاه نخست در میان شبکه بانکی کشور را تکرار کند. اتفاقی که در شرایط کنونی و با هدف تامین ارز، حمایت از تولیدکنندگان و رفع مایحتاج عمومی کشور صورت گرفته و نشان‌دهنده تلاشی است که این بانک به‌عنوان بانکی حرفه‌ای در ارائه خدمات ارزی به کار گرفته تا با استفاده از تمامی ابزارهای موجود، نقل‌وانتقال وجوه ارزی و انجام مراودات مالی را برای صنعتگران، بازرگانان و فعالان کارآفرین اقتصاد ایران تسهیل کند.