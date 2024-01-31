به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسه نیروهای نظامی خود را از سه کشور آفریقای دیگر خارج می‌کند.

نشریه فرانسوی لوموند در گزارشی نوشت که دولت فرانسه تصمیم گرفته است تعداد نظامیان خود را در غرب آفریقا کاهش دهد.

به نوشته لوموند «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه تصمیم گرفته است که نیروهای نظامی در پایگاه‌های کشورهای گابن، سنگال و ساحل عاج را کاهش دهد. بحث‌های درازمدت بر سر این موضوع، پاریس را به سمت اتخاذ چنین تصمیمی سوق داد. چندین ماه است که آینده پایگاه‌های نظامی فرانسه در این سه کشور در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است.

این نشریه فرانسوی نوشت که ستاد کل فرانسه نسبت به این اقدام دولت این کشور ابراز نگرانی کرده است. فرانسه ۳۵۰ نظامی در هر یک از کشورهای گابن و سنگال دارد. در مرکز لجستیکی مهم فرانسه در ساحل عاج هم ۹۵۰ نفر حضور دارند. لوموند یادآور شد که گزینه بسته شدن کامل واحدهای نظامی فرانسه در این سه کشور نیز در نظر گرفته شده است. در عین حال، فرانسه همچنان نظامیان خود را در پایگاه‌های نظامی در جیبوتی و چاد حفظ خواهد کرد.

در ماه‌های اخیر فرانسه مجبور به خروج نظامیان خود از چند کشور آفریقایی دیگر از جمله نیجر شد. این اقدام در واکنش به مخالفت‌های گسترده در این کشورها نسبت به حضور نظامیان فرانسوی صورت گرفت.