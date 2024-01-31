بارش پراکنده در محور چالوس/ راهداران آماده باش هستند

علی زندی فر در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت راههای استان البرز با اشاره به بارشهای پراکنده در ارتفاعات طالقان و بارش برف در محور کندوان گفت: اکنون راهداران البرزی در راهدارخانهها مستقر هستند و به صورت مرتب محورها را پاکسازی میکنند.
وی با اشاره به اینکه مشکل خاصی در محورهای استان البرز وجود ندارد، مطرح کرد: اکنون شاهد بارش پراکنده در حوزه مرتفع محور چالوس هستیم و با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی، از ساعت سه بامداد بارش سنگین آغاز میشود که راهداران با آمادگی کامل راهها را بازگشایی میکنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز بیان کرد: با توجه به درگیری برخی استانها با بارش برف و باران، از هموطنان درخواست میشود در صورتی که ضرورتی وجود ندارد مسافرتهای خود را به تأخیر بیندازند تا شرایط جوی و وضعیت آب و هوا به پایداری برسد.
زندی فر خاطرنشان کرد: در صورتی هم که سفرهای آنها ضرورت دارد، پیش از تردد در جادهها حتماً با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها تماس حاصل کرده و از وضعیت آب و هوا و شرایط جوی و باز یا بسته بودن محورها آگاهی کامل پیدا کرده و بعد برای سفر برنامه ریزی کنند.
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