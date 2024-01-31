  1. استانها
  2. البرز
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۷

مدیرکل راهداری البرز مطرح کرد؛

بارش پراکنده در محور چالوس/ راهداران آماده باش هستند

بارش پراکنده در محور چالوس/ راهداران آماده باش هستند

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز گفت: اکنون شاهد بارش پراکنده در حوزه مرتفع محور چالوس هستیم و با توجه به پیش بینی هواشناسی، از ساعت سه بامداد بارش سنگین آغاز می‌شود.

علی زندی فر در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت راه‌های استان البرز با اشاره به بارش‌های پراکنده در ارتفاعات طالقان و بارش برف در محور کندوان گفت: اکنون راهداران البرزی در راهدارخانه‌ها مستقر هستند و به صورت مرتب محورها را پاکسازی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه مشکل خاصی در محورهای استان البرز وجود ندارد، مطرح کرد: اکنون شاهد بارش پراکنده در حوزه مرتفع محور چالوس هستیم و با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی، از ساعت سه بامداد بارش سنگین آغاز می‌شود که راهداران با آمادگی کامل راه‌ها را بازگشایی می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز بیان کرد: با توجه به درگیری برخی استان‌ها با بارش برف و باران، از هموطنان درخواست می‌شود در صورتی که ضرورتی وجود ندارد مسافرت‌های خود را به تأخیر بیندازند تا شرایط جوی و وضعیت آب و هوا به پایداری برسد.

زندی فر خاطرنشان کرد: در صورتی هم که سفرهای آنها ضرورت دارد، پیش از تردد در جاده‌ها حتماً با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس حاصل کرده و از وضعیت آب و هوا و شرایط جوی و باز یا بسته بودن محورها آگاهی کامل پیدا کرده و بعد برای سفر برنامه ریزی کنند.

کد مطلب 6010793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها