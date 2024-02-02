عرضه چاپ جدید کتاب ۳ جلدی مجموعه «مقالات» محمد شجاعی

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ های بیستم جلد اول و چاپ هجدهم جلدهای دوم و سوم کتاب «مقالات» نوشته محمد شجاعی به تازگی توسط انتشارات سروش منتشر و روانه بازار نشر شده است.

کتاب «مقالات» مجموعه‌ای ۳ جلدی درباره خودسازی یا تزکیه است. جلد اول آن به مبانی نظری تزکیه و جلد دوم و سوم آن به طریق عملی تزکیه اختصاص دارد.

حقیقت اصلی انسان و صورت اولیه او و آنگاه تنزل انسان از آن صورت به چهره اصلی خویش حادثه‌ای است که برای انسان رخ داده است. اما ما چه می‌توانیم باشیم؟ خروج از حجاب ظلمانی و آنگاه افاضات و اشراقات و اشارات ربوبی و سپس ظهور و تجلیات انوار حق و مکاشفات و مشاهدات باطنی تجلیات، و شهود و فنا. اینها جملگی مبانی نظری تزکیه است. اما در طریق عملی تزکیه پس از یغظه یا جذب ربوبی، توبه، تطهیر باطن، طلب و مجاهدت، باید دو مرحله مراقبه را گذراند: مرتبه اول خود ده امر را در بردارد: عمل به واجبات و ترک معاصی، مداومت بر نافله شب، مداومت بر تسبیح حضرت زهرا (س)، مداومت بر عرض طاعت نسبت به حضرات معصومین (ع) و حضرت ولی‌عصر (عج)، مداومت بر دعای صباح، مداومت بر طهارت، مداومت بر دعای کمیل، مداومت بر تلاوت قرآن، و مداومت بر روزه سه روز در هر ماه.

مرتبه دوم نیز ده امر دارد: ترک هواهای نفسانی، مراعات آداب محضر حق، مسارعت، انجام دادن نوافل، مداومت بر سجده، فکر، ذکر، ورد، سَهَر، و توبه… و مَن تَزکّی فانّما یتزکّی لِنفسه و الی اللّه المصیر.

در بخشی از جلد دوم کتاب آمده است:

سالک باید توجه داشته باشد که مجسم کردن تک تک گناهان در نظر خود، شرم کردن و ترسیدن، و با این حال به خدای متعال پناه آوردن، و با تضرع و اصرار از او عفو و مغفرت خواستن، از امور لازمه در مقام توبه است و این کار را باید ادامه دهد و بداند که اسراری در این امر نهفته است و در جای خود اگر خدا عنایت کند می‌فهمد.

چاپ بیستم جلد اول این کتاب با ۳۶۵ صفحه وزیری، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۳۵ هزار تومان؛ چاپ هجدهم جلد دوم با ۳۱۶ صفحه وزیری، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۰۵ هزار تومان و چاپ هجدهم جلد سوم این کتاب هم با ۴۱۲ صفحه وزیری، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۶۵ هزار تومان عرضه شده است.