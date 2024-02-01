۳۸ پروژه آب و فاضلاب در مازندران بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده شامگاه پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران ضمن گرامیداشت و تبریک چهل و پنجمین طلیعه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، پیرامون برنامه‌های افتتاحی دهه مبارک فجر اظهار داشت: ۳۳ پروژه آبرسانی و پنج پروزه فاضلاب طی این دهه با صرف اعتباری بالغ بر شش هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری می‌رسد و ۵۱۰۸۰۰ نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و مزایای شبکه جمع آوری فاضلاب برخوردار خواهند شد.



وی با اشاره به مشخصات فیزیکی ۳۸ پروژه مذکور گفت: برای بهره برداری از این پروژه‌ها احداث و بازسازی ۱۴ باب مخازن ذخیره به حجم سه هزارو ۹۳۰ لیتر در ثانیه، حفر ۱۳ حلقه چاه با آبدهی ۳۵۵ لیتر، بهسازی و تجهیز ۲۳ حلقه چاه با آبدهی ۷۲۵ لیتر در ثانیه، اجرای خط انتقال به طول ۳۸ هزار متر همچنین اصلاح شبکه توزیع به طول ۱۹۰ هزار متر و ۱۱۱ هزار متر توسعه شبکه، احداث و تجهیز ۱۰ باب ایستگاه پمپاژ و نیز اجرای ۲۲ هزار و ۸۰۰ متر شبکه جمع آوری فاضلاب و هزار و ۶۰۰ فقره نصب انشعاب فاضلاب در سراسر استان صورت گرفته است.



برارزاده در خصوص آغاز عملیات اجرایی چهار پروژه آبرسانی و یک پروژه فاضلاب در استان افزود: برای این پروژه‌ها عملیاتی شامل احداث چهار باب مخازن ذخیره به حجم ۱۶۰ متر مکعب، اجرای خط انتقال به طول ۱۲۰۰ متر و دو هزار متر شبکه توزیع همچنین حفر و تجهیز دو حلقه چاه با دبی ۴۰ لیتر در ثانیه و بهسازی یک دهنه چشمه، احداث یک باب ایستگاه پمپاژ و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب به ظرفیت ۲۰۰ متر مکعب در شبانه روز با برآورد اعتباری بالغ بر ۷۸۶ میلیارد ریال اجرا خواهد شد که پس از اتمام و بهره برداری ۱۴ هزار و ۲۵۸ نفر از مزایا آنها بهره مند خواهند شد.