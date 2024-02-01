مانور اخذ رأی و پایداری شبکه در ستادهای انتخابیه تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور سراسری انتخاباتی ارسال صورت جلسه، تجمیع آرا جهت اطمینان و تست پایداری شبکه، عصر پنج شنبه و با حضور حامد شایان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری و رئیس ستاد انتخابات شهرستان، مؤمنی رئیس کمیته فناوری اطلاعات، مسئولین و کارشناسان فن آوری اطلاعات نواحی و ستادهای مناطق حوزه انتخابیه تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این مانور، همه دستگاه‌های احراز هویت از منظر پوشش آنتن دهی و سایر موارد مربوطه به شکل میدانی مورد آزمایش قرار گرفت.

گفتنی است که در این راستا، ضمن حضور افراد اجرایی آموزش دیده در جهت شناسایی نقاط ضعف، امکانات مورد نیاز شعب در روز اخذ رأی مورد توجه و بررسی قرار گرفت.