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۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۲۰

مانور اخذ رأی و پایداری شبکه در ستادهای انتخابیه تهران برگزار شد

مانور اخذ رأی و پایداری شبکه در ستادهای انتخابیه تهران برگزار شد

تهران- مانور سراسری انتخاباتی اخذ رأی، ارسال صورت جلسه و تجمیع آرا مناطق مختلف حوزه انتخابیه تهران جهت اطمینان و تست پایداری شبکه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مانور سراسری انتخاباتی ارسال صورت جلسه، تجمیع آرا جهت اطمینان و تست پایداری شبکه، عصر پنج شنبه و با حضور حامد شایان معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری و رئیس ستاد انتخابات شهرستان، مؤمنی رئیس کمیته فناوری اطلاعات، مسئولین و کارشناسان فن آوری اطلاعات نواحی و ستادهای مناطق حوزه انتخابیه تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش در این مانور، همه دستگاه‌های احراز هویت از منظر پوشش آنتن دهی و سایر موارد مربوطه به شکل میدانی مورد آزمایش قرار گرفت.

گفتنی است که در این راستا، ضمن حضور افراد اجرایی آموزش دیده در جهت شناسایی نقاط ضعف، امکانات مورد نیاز شعب در روز اخذ رأی مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6011647

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