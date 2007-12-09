تاکید رئیس شورای مرکزی ورزش نفت بر حمایت از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای که عصر روز شنبه 17 آذرماه با حضور دکترمعظمی معاونت توسعه منابع انسانی و پژوهشی وزارت نفت و رئیس شواری مرکزی ورزش وزارت نفت با اعضاء هیئت مدیره و اسناوندی مدیرعامل این باشگاه برگزار شد، دکترمعظمی درسخنانی ضمن اعلام حمایت وزارت نفت از تیم صنعت نفت آبادان گفت: باشگاه ورزشی صنعت نفت آبادان متعلق به همه اعضاء صنعت نفت کشور می باشد . به طوریکه تمامی کارکنان این وزارتخانه بازیهای این باشگاه را به دقت پیگیری می کنند.

وی افزود: نظر به اهمیتی که باشگاه ورزشی صنعت نفت برای وزارت دارد ما تمامی امکاناتی را که لازم باشد در اختیار این باشگاه قرار می دهیم تا وضعیت بهتری در جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور پیدا کنند.

معظمی ادامه داد: توقع ما از مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره این است که با بررسی وضعیت موجود تمام همت خود را برای بهتر شدن شرایط این تیم در لیگ برتر به کار برند.

رئیس شورای مرکزی ورزش وزارت نفت تصریح کرد: ورزش در صنعت نفت هم درابعاد همگانی و هم قهرمانی پیگیری می شود. هرچند الویت ما با ورزش کارکنان و خانواده هاست اما وقتی که وارد حوزه قهرمانی می شویم توقع ما این است که از نام و اقتدار صنعت نفت دفاع شود.

در ادامه این نشست رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل واعضاء باشگاه به ارائه گزارشی از وضعیت موجود و تصمیمات آتی جهت بهبود شرایط فعلی باشگاه ورزشی صنعت نفت پرداختند. تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از جمله مهمترین تیم های ورزشی این باشگاه می باشد که هم اکنون در لیگ برتر فوتبال کشور در جایگاه هفدهم قرار دارد.