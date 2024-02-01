به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ممنوعیت ورود مسئولان ساف، حماس و جهاد اسلامی به آمریکا تصویب شد.
براساس گزارشها، مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه طرحی را برای ممنوعیت ورود مسئولان سازمان آزادیبخش فلسطین، رهبران حماس و جهاد اسلامی به این کشور به تصویب رساند.
پایگاه اینترنتی کنگره آمریکا اعلام کرد که ۴۲۲ عضو مجلس نمایندگان به این طرح رأی موافق و تنها دو نماینده رأی مخالف دادند.
تشکیلات خودگردان فلسطین طی بیانیهای ضمن محکوم کردن این طرح، آن را مغایر با تصمیمات علنی دولت آمریکا دانست و عنوان کرد چنین تصمیمی بر جایگاه و اعتبار آمریکا در حل منازعه فلسطینی اسرائیلی تأثیرات منفی خواهد گذاشت.
تشکیلات خودگردان همچنین بیان کرد که این طرح موجب پایمال شدن حقوق ملت فلسطین شده و قطعنامه بینالمللی که حقوق ملت فلسطین را مورد تاکید قرار داده و سازمان آزادیبخش را به عنوان نماینده ملت فلسطین به رسمیت میشناسد، زیر پا خواهد گذاشت.
محمد آشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان نیز ضمن محکوم کردن این طرح، تاکید کرد که این طرح با توجه به افزایش حمایتها از ملت فلسطین، مانع از رسیدن صدای فلسطینیان به جامعه آمریکا خواهد شد و رئیس جمهور آمریکا میتواند آن را نقض کند.
همزمان، یک خبرنگار عبری زبان در گزارشی گفته است که باید منتظر موافقت سنوار با طرح آتشبس باشیم.
«امیر بوخبوط»، خبرنگار نظامی سرشناس اسرائیلی تاکید کرد: «این چه وضعی است که به آن گرفتار شدهایم، باید منتظر موافقت سنوار رهبر حماس در غزه با طرح آتشبس باشیم.»
از سوی دیگر، پس از بیانیه وزارت امور خارجه قطر در رابطه با موافقت اولیه رژیم صهیونیستی و حماس با طرح پیشنهادی برای آتشبس در غزه مردم در مراکز اسکان آوارگان در غرب رفح بیرون آمده و ضمن اظهار شادی و خوشحالی، نام محمد ضیف فرمانده کل گردانهای قسام شاخه نظامی حماس را فریاد زده و شعار حمایت از مقاومت سردادند.
منابع عبری زبان هم از قریب الوقوع بودن اعلام آتش بس در نوار غزه خبر دادند.
وبگاه روسیا الیوم شامگاه چهارشنبه به نقل از شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که قطر در حال آماده شدن برای اعلام آتش بس در نوار غزه در روز شنبه پیشرو است.
این شبکه عبری نوشت: «شبکه ۱۴ عبری شامگاه چهارشنبه اعلام کرد که یک مقام عرب که با حماس برای آزادی هزاران زندانی در ازای اسرا در غزه به توافق رسیده است، اعلام کرد که قطر در حال آماده شدن برای اعلام آتشبس در روز شنبه است».
به گفته این مقام عرب، پیشرفتهای واقعی بین دو طرف وجود دارد، زیرا مصر در مصمم است تا این پیشرفتها را قبل یا در اولین روزهای سفر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به دست آورد.
وی افزود که از اسرائیل درخواست آتش بس نخواهد شد، بلکه یک آتش بس طولانی مدت خواهد بود و ارتش اسرائیل از نوار غزه عقبنشینی نخواهد کرد، بلکه صفوف خود را در خارج از شهرهای نوار غزه تجدید میکند.
همچنین روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت اعلام کرد که جنبش حماس اصرار دارد در چارچوب توافق مبادله اسرا با رژیم صهیونیستی اسیر مروان برغوثی محکوم به ۵ مرتبه حبس ابد و اسیر احمد سعدات دبیرکل جبهه خلق، عبدالله برغوثی محکوم به ۶۷ سال حبس، حسن سلامه محکوم به ۴۶ مرتبه حبس ابد، عباس السید محکوم به ۳۵ مرتبه حبس ابد و ابراهیم حامد محکوم به ۵۶ مرتبه حبس ابد آزاد شوند.
بیش از ۱۱۰ روز از جنگ غزه در حالی میگذرد که رژیم صهیونیستی نه تنها به اهداف خود در جنگ دست نیافته بلکه از جنبههای مختلف تحت فشار است. از یک طرف این رژیم به خاطر آبروی از دست رفته خود توان خروج از غزه را ندارد و از طرفی به خاطر شرایط پیچیده داخلی و بینالمللی شرایط جنگ را بسیار دشوارتر از تصورات خود میبیند.
به عبارتی حالا غزه برای رژیم صهیونیستی تبدیل به جهنمی شده است که هیچ راه خروجی ندارد و رژیم صهیونیستی گرفتار آتشی شده است که هر روز شعلهورتر از روز قبل آن را در عمق اضمحلال فرو میبرد.
البته این جنگ نه تنها خود رژیم صهیونیستی بلکه هم پیمانان آن را نیز در سطح جهانی زیر سوال برده و کشورهایی که تا چند وقت پیش از رژیم صهیونیستی حمایت میکردند با گذشت زمان و افزایش دامنه جنایات این رژیم در غزه شروع به انتقاد کردهاند.
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