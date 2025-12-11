واگذاری اراضی ملی در راستای رونق خدمات و اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح پنجشنبه در بازدید طرح مجتمع خدمات رفاهی در دومین تور رسانهای سال جاری با حضور اصحاب رسانه بیان کرد: واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرحهای کارآمدی مانند این مجتمع، گامی بلند در جهت استفاده بهینه از عرصههای ملی و تحقق اهداف توسعهای استان است.
وی افزود: ایجاد مجتمعهای خدمات رفاهی نه تنها پاسخگوی نیازهای اساسی مسافران و جوامع محلی است، بلکه به عنوان قطبهای اشتغالزایی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق مختلف عمل میکند.
مدیر امور اراضی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این طرح با ایجاد ۲۰ فرصت شغلی مستقیم، نمونهای ملموس از تأثیر مثبت واگذاری هدفمند اراضی ملی در رونق اقتصادی و تولید فرصتهای جدید کاری است.
مشایخی در پایان تأکید کرد: مدیریت امور اراضی استان با اولویتدهی به طرحهای کاربردی و دارای توجیه اجتماعی-اقتصادی، از طریق واگذاری قانونی و نظارت بر اجرای دقیق طرحها، همواره در راستای توسعه متوازن و پایدار استان گام برمیدارد.
نظر شما