  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

واگذاری اراضی ملی در راستای رونق خدمات و اشتغال

بوشهر- مدیر امور اراضی استان بوشهر گفت: مجتمع خدمات رفاهی اجرا شده در اراضی ملی واگذاری در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع زمینه اشتغال مستقیم ۲۰ نفر را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح پنجشنبه در بازدید طرح مجتمع خدمات رفاهی در دومین تور رسانه‌ای سال جاری با حضور اصحاب رسانه بیان کرد: واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح‌های کارآمدی مانند این مجتمع، گامی بلند در جهت استفاده بهینه از عرصه‌های ملی و تحقق اهداف توسعه‌ای استان است.

وی افزود: ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی نه تنها پاسخگوی نیازهای اساسی مسافران و جوامع محلی است، بلکه به عنوان قطب‌های اشتغال‌زایی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق مختلف عمل می‌کند.

مدیر امور اراضی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این طرح با ایجاد ۲۰ فرصت شغلی مستقیم، نمونه‌ای ملموس از تأثیر مثبت واگذاری هدفمند اراضی ملی در رونق اقتصادی و تولید فرصت‌های جدید کاری است.

مشایخی در پایان تأکید کرد: مدیریت امور اراضی استان با اولویت‌دهی به طرح‌های کاربردی و دارای توجیه اجتماعی-اقتصادی، از طریق واگذاری قانونی و نظارت بر اجرای دقیق طرح‌ها، همواره در راستای توسعه متوازن و پایدار استان گام برمی‌دارد.

کد خبر 6685554

