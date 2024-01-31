به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره مسابقات رنکینگ جهانی جایزه بزرگ گلستان کاپ جام خلیج گرگان با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان و شهرداری گرگان به میزبانی هیات اسکواش استان گلستان، به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور ۲۵ اسکواش باز مطرح از سراسر کشور در خانه اسکواش گرگان از تاریخ ۱۰ الی ۱۲ بهمن ماه در حال برگزاری است. این دوره از مسابقات با نگاه به اهمیت خلیج گرگان در حوزه اقتصاد مردم منطقه و نگاه به جذب توسعه توریسم گردشگری ورزشی گلستان به این نام برگزار شد.

در روز نخست مسابقات گلستان کاپ جام خلیج گرگان در مرحله دوم، غزال شرف پور ۳ بر ۱مائده عزیز محمدی را شکست داد، عسل محمدی ۳ بر صفر رویا زوالی را شکست داد. همچنین پارمین نکوپایان ۳ بر ۲ از سد نازنین تقی نژاد گذشت، آیلی نیری ۳ بر صفر مرضیه قاسمپور را شسکت داد، فرشته اقتداری ۳ بر صفر در مقابل هلیا نعیمی به پیروزی رسید. نرگس سلطانی برابر نارگل رمضان زاده و فاطمه فلاحتی برابر سهیلا حیدری زاده با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسیدند.

مسابقات رنکینگ جهانی اسکواش جایزه بزرگ مشهد کاپ در رده بزرگسالان با همکاری موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی و هیات اسکواش استان خراسان رضوی، به مناسبت ایام دهه مبارک فجر با حضور ۳۲ ورزشکار مطرح و نام آشنا اسکواش کشور در محل کورت‌های اسکواش آستان قدس رضوی از تاریخ ۱۰ الی ۱۲ بهمن ماه به مدت ۳ روز در حال برگزاری است. فینال این دوره از مسابقات همزمان با آغاز دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد و به ۸ نفر برتر با اهدای جوایز نقدی تجلیل به خواهد آمد. این دوره از مسابقات برای اولین بار در دهه گذشته برگزاری می‌شود که در سطح کشوری در مشهد برگزار و بالاترین سطح مسابقات داخل کشور محسوب می‌شود و به نفرات برتر امتیاز رنکینگ جهانی تعلق خواهد گرفت.

راند اول روز نخست رقابت‌های جایزه بزرگ مشهد کاپ با حضور ۳۲ بازیکن مطرح و نام آشنا کشور به میزبانی موسسه تربیت بدنی آستان قدس برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

سپهر اعتماد پور ۳- ۰ سهیل سلطانی

محمد چنگانیان ۳-۱ بهرام قاصد آبادی

امیر حسین رضا زاده ۳- ۲ محمد پارسا اشجعی

نوید ملک ثابت ۳- ۰ امیر علی فروزان فر

سمیع الله قاصدآبادی ۳- ۰ پویان کمالی

معین نجیب مولایی ۳- ۰ محمد رضا شهرکی

امیر حسین روحی ۳- ۰ احسان بزرگوار

علیرضا شاملی ۳-۰ سید شهاب الدین عقیلیان

محمد رضا ضیاء کاشانی ۳- ۰ امیر حسین صادق خانی

محمد جواد ناصح تبار ۳- ۰ محمد رضا صادق پور

محمد صالح آقاخانی ۳- ۱ عرفان تاجور

آرین اعتمادی ۳-۰ دانیال دریانورد

نیما شمیسا ۳- ۰ فرزاد حق خواه

مجتبی کفیلی ۳- ۰ امید رضا دهقان

عرفان مهدی پور ۳- ۰ امیر علی کاظمی

پویا شفیعی فرد ۳- ۰ سید مبین سیدا

راند دوم روز نخست رقابت‌های جایزه بزرگ مشهد کاپ با حضور ۳۲ بازیکن مطرح و نام آشنا کشور به میزبانی موسسه تربیت بدنی آستان قدس برگزار شد و نتایج ذیل به دست آمد.

سپهر اعتمادپور ۳ - ۰ محمد چنگانیان

نوید ملک ثابت ۳-۰ امیر حسین رضا زاده

سمیع الله قاصدآبادی ۳ - ۰ معین نجیب

علیرضا شاملی ۳- ۰ امیرحسین روحی

محمدرضا ضیا کاشانی ۳ - ۰ محمدجوادناصح تبار

آرین اعتمادی ۳- ۰ محمد صالح آقا خانی

مجتبی کفیلی ۳- ۱ نیما شمسیا

پویا شفیعی فرد ۳- ۰ عرفان مهدی پور